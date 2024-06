Ralf lamenta morte de Chrystian nas redes sociais

O cantor Ralf lamentou a morte de seu irmão, Chrystian, publicamente nas redes sociais nesta quinta-feira (20). Em sua conta no Instagram, ele postou uma foto em preto e branco, onde aparece ao lado do irmão.

"Meu irmão querido…Fizemos sempre o nosso melhor. Diante dos nossos compromissos, infelizmente não conseguimos nos despedir...Mas tenho certeza que nosso 'Pai' te encaminhará na luz junto ao Senhor Jesus! Descanse em paz, meu irmão Chrystian", escreveu Ralf na publicação.

Chystian & Ralf foram uma dupla sertaneja de 1983 até 2021, quando acabaram se separando. Os dois tiveram grande sucesso nos anos 80, com suas músicas ganhando grande repercussão nacional e se destacando em novelas, como ‘Cavalo de Aço’ e ‘O Rei do Gado’.

Chrystian morreu aos 67 anos na noite da quarta-feira (19). Ele estava internado no Hospital Samaritano, em São Paulo, mas ainda não se sabe a causa da morte.

A morte do cantor foi confirmada oficialmente por um comunicado, divulgado e assinado pela família do artista:

"Com imenso pesar, a família e a equipe de Chrystian, comunicam o falecimento do nosso querido esposo, pai e artista, ocorrido no Hospital Samaritano, em São Paulo.