Qual a causa da morte do cantor Chrystian, que fazia dupla com Ralf?

Na noite desta quarta-feira (19), o sertanejo Chrystian, que fez dupla com Ralf, teve sua morte divulgada por meio de nota publicada por sua assessoria. A família do cantor não divulgou a causa oficial do óbito, mas o artista já vinha apresentando problemas de saúde desde fevereiro, quando foi diagnosticado com rim policístico.

Em fevereiro, a equipe do artista explicou que ele tinha uma condição genética chamada rim policístico, que compromete o desempenho renal dele. Chrystian deveria passar por um transplante de rim até o fim de 2024, e a doação seria feita pela esposa dele, Key Vieira, mas ela foi adiada para o final de 2024 após exames preparatórios, pois ele precisou passar por um cateterismo.

A morte do cantor foi informada por meio de nota publicada pela assessoria nas redes sociais. Um dia antes, a equipe de Chrystian já havia confirmado o cancelamento do show que o mesmo faria na cidade de Franco da Rocha, em São Paulo, no próximo sábado (22).

Apesar de ainda não haver uma confirmação oficial da causa da morte do sertanejo, ele já vinha apresentando problemas de saúde, principalmente causada pela condição genética divulgada no início do ano, rim policístico, que estava comprometendo sua atividade renal.