Na última quarta-feira (19), o mundo da música sertaneja se despediu de mais um ídolo. Chrystian, da dupla Chrystian & Ralf, faleceu aos 67 anos. A dupla, que havia se separado em 2021, encerra definitivamente sua trajetória com a morte do músico. Essa não é a primeira vez que uma dupla sertaneja brasileira é separada pela morte. Ao longo dos anos, grandes nomes do gênero morreram no auge do sucesso, vítimas de acidentes e doenças. Relembre 7 duplas sertanejas separadas pela morte.

1. João Paulo, dupla de Daniel

João Paulo e Daniel formavam uma das duplas mais queridas do Brasil até o fatídico acidente de carro que matou João Paulo em 1997, aos 37 anos. O veículo capotou várias vezes e explodiu no interior de São Paulo. Desde então, Daniel segue carreira solo, sempre lembrando do parceiro em seus shows.

2. Leandro, dupla de Leonardo

Leandro, que fazia dupla com seu irmão Leonardo, morreu em junho de 1998 devido a um raro câncer no pulmão, aos 26 anos. A doença resultou em falência múltipla dos órgãos. Leonardo, em homenagem ao irmão, lançou seu primeiro álbum solo em 1999 e frequentemente presta tributos a Leandro em especiais sertanejos.

3. Camarguinho, primeira dupla de Zezé Di Camargo

Antes de se unir a Luciano, Zezé Di Camargo cantava com seu irmão Emival, formando a dupla Camargo e Camarguinho. Emival morreu tragicamente em um acidente de carro em 1975, quando tinha apenas 11 anos. Incentivado pelo pai, Zezé continuou na música e construiu uma carreira de sucesso ao lado de seu outro irmão, Luciano.

4. José Rico, dupla de Milionário

José Rico, da dupla Milionário & José Rico, morreu em março de 2015 devido à insuficiência do miocárdio seguida de parada cardíaca, em Americana, São Paulo. Após sua morte, Milionário formou uma nova dupla com Marciano, que também havia perdido seu parceiro, João Mineiro, em 2012.

5. Kleber, dupla de Kaue

Em 2021, Kleber, da dupla Kleber & Kaue, morreu aos 37 anos após complicações decorrentes da Covid-19. Ele estava internado desde maio no Hospital Estadual de Américo Brasiliense (HEAB). Kleber deixou uma filha de 6 anos e uma legião de fãs.

6. Maurílio, dupla de Luiza

Maurílio parceiro de Luiza, morreu em 29 de dezembro de 2021 após sofrer complicações de uma parada cardíaca e ser diagnosticado com tromboembolismo pulmonar. Ele passou mal após a gravação do DVD de Zé Felipe e Miguel e foi internado em Goiânia, onde faleceu após um choque séptico.

7. Yago, dupla de Santhiago

Yago, de 29 anos, integrante da dupla Yago & Santhiago, morreu enquanto estava internado para tratar um linfoma que causou um pneumotórax. Conhecido também por suas imitações de outros cantores sertanejos, Yago deixou uma marca significativa no gênero.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)