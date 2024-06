O que é rim policístico? Entenda a condição genética que o cantor Chrystian tinha

Na noite desta quarta-feira (19) o cantor sertanejo Chrystian, que fazia dupla com Ralf, morreu após ser diagnosticado com uma doença renal policística, no entanto, a família ainda não divulgou a causa oficial da morte do cantor. O artista deveria passar por um transplante de rim até o fim de 2024, e a doação seria feita pela esposa dele, Key Vieira. Mas afinal, o que seria essa condição genética? A redação integrada do Grupo Liberal trás o que seria essa doença, quais os sintomas e como é o tratamento. Confira:

1 - O que é o rim policístico?

A doença renal policística não está atrelada a hábitos ou alimentação, pois ela é hereditária. Ou seja, caso um dos pais tenha a doença, no momento da formação do filho, ela pode ser passada durante a gravidez.

Quando uma pessoa desenvolve a doença renal policística, o rim dela sofre com a formação de uma série de cistos em seu interior. Com isso, o órgão fica inchado e passa por dilatações que se assemelham a várias bolhas juntas. Essa condição impacta no processo de formação da urina, que é a principal função dos rins.

2 - Quais os sintomas?

De acordo que a doença vai progredindo, causando um aumento do rim causado pelos cistos em seu interior, o órgão pode começar a ter suas funções comprometidas, com o sangue não sendo filtrado devidamente, fazendo com que o paciente sinta dor e sensação de estômago cheio. Entre outros sintomas estão os seguintes:

- Pressão alta;

- Dor na parte inferior das costas;

- Sangue na urina (hematúria);

- Quando o paciente urina, a urina forma uma “espuminha” no vaso, devido à presença de proteínas;

- Dor de cabeça;

- Náusea.

3 - Como é o tratamento?

Como os sintomas costumam aparecer nos estágios mais avançados da doença, quando o órgão já se encontra debilitado, os tratamentos agem para diminuir a velocidade com que os cistos crescem e para aliviar as dores.

Com o diagnóstico tardio, os pacientes com rins policísticos podem precisar fazer o uso de hemodiálise para poder realizar a filtragem do sangue.

4 - A doença tem cura?

A doença renal policística não tem cura. Mas, não significa que todo paciente diagnosticado com a doença precise realizar um transplante de rim. O que ocorre é que com a progressão da condição, o rim para de funcionar, levando a pessoa para mesma situação do cantor Chrystian, sendo preciso algum substituto para o rim. Isso pode se dar por meio de hemodiálise e/ou o transplante do rim.