Conheça Chrystian, irmão e ex-dupla de Ralf que morreu aos 67 anos

Na noite da última quarta-feira (19), o cantor Chrystian, da famosa dupla sertaneja "Chrystian e Ralf”, morreu, aos 67 anos, em São Paulo, após sofrer uma parada cardiorrespiratória.

A carreira de Chrystian, ou melhor, de José Pereira da Silva Neto, começou muito cedo, quando o cantor tinha apenas sete anos de idade. Ele começou a sua vida artística no mundo da música cantando em inglês e chegando até mesmo a gravar a música ‘don't say goodbye’ para a novela "Cavalo de Aço" da TV Globo em 1973.

Em 1980, Chrystian e seu irmão Ralf, formaram a dupla sertaneja "Chrystian e Ralf", lançando o primeiro disco em 1983, que se tornou sucesso de vendas. Eles conquistaram o reconhecimento nacional e internacional, e bateram vários recordes, como por exemplo ser a primeira dupla sertaneja a gravar em formato de CD, além de a primeira a vender 1 milhão de cópias de LPs. Os cantores também tiveram diversas músicas em trilhas sonoras de novelas da TV Globo, SBT e Record.

Ao decorrer da carreira da dupla foi lançado 20 álbuns, 32 coletâneas e 2 DVDs acústicos. Além disso, os cantores foram prestigiados com 15 discos de ouro, 9 de platina, 2 de platina triplo, 4 de diamante nos anos de 1988, 1989, 1992, 1993 e 1 de diamante com a trilha sonora da novela da TV Globo O Rei do Gado e O Rei do Gado 2, em 1996, com a música "Mia Gioconda", com a participação de Agnaldo Rayol, somando mais de 1 milhão de cópias vendidas.

Em 2021, após 40 anos juntos, a dupla resolveu se separar por conta de um desentendimento profissional e ambos resolveram seguir carreira solo. O fim definitivo foi anunciado por Ralf, que declarou em uma entrevista: “A gente separou mesmo. A dupla não retornará jamais”.

Nos últimos tempos, Chrystian estava realizando um projeto solo, com o foco em uma série de shows por todo o Brasil, que infelizmente tiveram que ser cancelados devido à sua morte.