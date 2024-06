Chrystian & Ralf: relembre 5 grandes sucessos da dupla sertaneja

A música sertaneja se despede de um de seus maiores nomes: Chrystian, da dupla Chrystian & Ralf, faleceu na noite desta quarta-feira (19), aos 67 anos. A causa da morte ainda não foi divulgada. Com mais de 60 anos de vida dedicados à música, Chrystian, ao lado do irmão Ralf, construiu uma carreira de sucessos e diversos hits que se tornaram clássicos do sertanejo. Confira 5 músicas de sucesso da dupla.

Cheiro de Shampoo (1993)

Um dos grandes sucessos da dupla, presente no álbum "Loucura Demais", de 1993, vendeu mais de 1 milhão de cópias e rendeu à dupla o disco de diamante. A música é a mais ouvida da dupla no Spotify, com mais de 25 milhões de reproduções.

Nova York (1989)

Presente no sétimo álbum de estúdio, lançado em 1989, a música se tornou um dos grandes sucessos da dupla e foi regravada por diversas outros sertanejos, como César Menotti & Fabiano, Victor & Leo e Jorge & Mateus.

Olhos de Luar (1992)

Uma canção que narra uma história de amor e tragédia no campo brasileiro, presente no álbum de 1992. A música se tornou um clássico do repertório da dupla e marcou a carreira dos artistas.

Saudade (1988)

Eternizada na trilha sonora da novela "Pacto de Sangue" da TV Globo em 1989, a música também foi regravada por Eduardo Costa. Presente no sexto álbum, lançado em 1988, a música foi o primeiro disco de diamante da dupla e conta com mais de 16 milhões de reproduções no Spotify.

Chora Peito (1986)

Uma das músicas mais marcantes da dupla, presente no primeiro disco de platina, com 250 mil cópias vendidas. O sucesso da música foi tanto que ultrapassou as 500 mil cópias vendidas e foi regravada por diversas duplas sertanejas, como César Menotti & Fabiano e Edson & Hudson.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)