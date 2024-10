Chef paraense Thiago Castanho comanda segunda temporada do programa Sabores da Floresta na Globoplay

Dança

O professor e coreógrafo Douglas Motta, de Fortaleza, será o homenageado na próxima edição do Festival Internacional de Dança da Amazônia - FIDA, que terá início na quarta-feira, 16, no Theatro da Paz, com a presença de bailarinos e coreógrafos de renome nacional e internacional.



Talentos

As empresárias da área gastronômica Cristiane Salomão e Ângela Sicília juntaram seus talentos. Com foco nos eventos pré COP 30 e também nos que vão ocorrer durante a conferência climática, ano que vem, a dupla já entrou em cena assinando coquetéis, almoços e jantares. Elogios mil para as criações que unem as cozinhas paraense e italiana.

Tribos

A exposição Juruti Festival das Tribos retorna a Belém no dia 17 de outubro , às 18h, no Centro Cultural Palacete Faciola, na Av. Nazaré. Na vernissage, o idealizador do projeto, Senador Jader Barbalho será homenageado pelos seus 80 anos com uma edição especial da exposição que tem como título ‘Juruti Festival das Tribos - A Celebração’.



Saúde

Ao completar dois anos, o Centro de Clínicas e Terapias Especializadas (CCTE) da Unimed reafirma sua missão de proporcionar cuidados de saúde de qualidade, centrados no paciente e em evidências científicas. O CCTE se destaca como um dos maiores do Norte do Brasil, com 1.924,76 m2 dedicados a oferecer suporte a diversas necessidades de saúde.

Turismo

A Prefeitura de Belém, por meio da Fundação Cultural de Belém (Fumbel) e Secretaria Municipal de Turismo ( Belemtur), lançou a “Rota do Círio de Nazaré”, um mapa impresso, bilíngue, que destaca os pontos turísticos e os marcos históricos da maior procissão religiosa do mundo. O patrocínio é do Ministério do Turismo, com apoio da Diretoria da Festa de Nazaré.

Casamento

Lainy Cavalcante e Gilberto Serique se casaram em uma linda cerimônia (Blur Fotografia)

Lainy Cavalcante e Gilberto Serique se casaram em uma linda cerimônia na Catedral Metropolitana de Belém. A organização foi da Tulle Assessoria de Eventos.

Círio

Gleice Damasceno foi uma das convidadas do Festival Psica para o Círio 2024 (Divulgação)

A atriz e vencedora do BBB 17 Gleice Damasceno foi uma das convidadas do Festival Psica para o Círio 2024.

Moda

O estilista paraense Rogério Vasquez apresentou a nova coleção da grife (Divulgação)

O estilista paraense Rogério Vasquez apresentou a nova coleção da grife dela, a Maison Revolta, no Moscow Fashion Week, na Rússia.

Gastronomia

O Chef paraense Thiago Castanho comanda a segunda temporada do programa Sabores da Floresta (Divulgação)

O Chef paraense Thiago Castanho comanda a partir da próxima quarta-feira (16) a segunda temporada do programa Sabores da Floresta exibido pelo Canal Futura e Globoplay.

Embaixadora

A cantora Liah Soares foi escolhida como Embaixadora da Casa do Turismo do Brasil (Alessandra Serrão)

A cantora Liah Soares foi escolhida como Embaixadora da Casa do Turismo do Brasil em Belém. Foi a primeira vez do espaço no Círio de Nazaré.

Show

O rapper Filipe Ret tem encontro marcado com os fãs paraenses (Divulgação)

O rapper Filipe Ret tem encontro marcado com os fãs paraenses no dia 21 de dezembro, no estádio Mangueirão. O show tem selo da Bis Entretenimento.