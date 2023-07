Veja como seriam os homens mais bonitos em vários países, segundo a inteligência artificial

Um usuário do Reddit utilizou a inteligência artificial para criar representações de homens considerados bonitos em seus respectivos países de origem. Embora esses homens não existam de fato, as imagens geradas chamaram a atenção na plataforma Midjourney, que levou em consideração os traços e características de cada etnia e nacionalidade para criar 20 retratos masculinos.

Homens bonitos, segundo a inteligência artificial Argélia Barbados Egito Estados Unidos República Centro-Africana Japão Laos Líbano México República Dominicana Síria Uganda

Entre as fotos destacadas, estão os homens mais bonitos da Síria e de Uganda, por exemplo. Além disso, o trabalho inclui representações de países como Estados Unidos, República Dominicana, México, Islândia, República Centro-Africana e Grécia, entre outros.

A iniciativa do usuário do Reddit viralizou na plataforma, despertando diversas reações. Alguns internautas compararam os homens retratados a "personagens" da Disney, enquanto outros defenderam que as imagens realmente representam os traços característicos de cada país.

No entanto, a postagem não escapou de críticas, especialmente daqueles que apontaram a reprodução de um único padrão de beleza com poucas variações para cada nacionalidade.

"Não sei, mas muitas dessas imagens não são basicamente o mesmo cara, mas com tons de pele e estilos de cabelo ligeiramente diferentes? Sei que há padrões científicos de 'atratividade', mas isso é um pouco demais para mim", escreveu um internauta.

Mas uma usuária atestou: "Querido diário, hoje percebi que sinto muita atração por homens do Oriente Médio."