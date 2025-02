'Sugar Daddy'? Ex-jogador Romário aparece com namorada 38 anos mais jovem; veja foto

Romário, ex-jogador de futebol e atual senador, está em um relacionamento com a estudante Alicya Gomes, que é 38 anos mais jovem. Aos 59 anos, Romário tem sido frequentemente visto ao lado de Alicya, de apenas 21 anos, desde que o casal começou a namorar há cerca de seis meses. O romance começou durante a campanha eleitoral do ex-jogador, quando ele realizava palestras em universidades no Rio de Janeiro.

A diferença de idade gerou especulações na internet sobre o relacionamento, levando muitos a questionarem se Romário se encaixaria na definição de um "Sugar Daddy". Caio Bittencourt, especialista em relacionamentos, comenta que esse tipo de relacionamento entre pessoas famosas é mais comum do que se imagina, embora muitas vezes permaneça discreto e privado.

Fontes indicam que Alicya tem desfrutado de um estilo de vida luxuoso ao lado do político. Ela foi vista em eventos importantes, como no Rock In Rio, onde Romário a levou para a área VIP do show da Mariah Carey programado para outubro de 2024. Além disso, no aniversário de Romário, ela foi apresentada à família e amigos como sua nova namorada.

Bittencourt ressalta que esse modelo de relacionamento não precisa ser rotulado. Romário e Alicya não se identificam publicamente como Sugar Daddy e Sugar Baby, pois preferem manter a privacidade e evitar a exposição excessiva. Para eles, o importante é que as expectativas estejam alinhadas desde o início da relação.

De acordo com fontes, o relacionamento tem sido descrito como leve e saudável, uma vez que ambos sabem o que esperar um do outro. Isso contribui para uma convivência harmoniosa, sem a necessidade de categorizar o tipo de vínculo que compartilham.

Romário possui um patrimônio declarado de R$ 5,58 milhões ao TSE, o que lhe permite proporcionar experiências exclusivas para Alicya. A jovem estudante tem vivido como uma verdadeira primeira-dama, aproveitando as vantagens desse relacionamento com um político influente.