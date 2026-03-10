CPM 22 se apresenta pela primeira vez no Claro Que É Rock em Belém

CPM 22 faz show em Belém para celebrar 30 anos de carreira. A banda paulistana se apresentará no evento Claro Que É Rock, na Assembléia Paraense, no dia 30 de abril. Esta será a primeira vez do grupo no festival, que retorna à capital paraense após passagem em 2023.

Formado em 1995, o grupo se consolidou como referência no hardcore e rock nacional. Músicas como “Dias Atrás”, “Um Minuto para o Fim do Mundo” e “Tarde de Outubro” conquistaram um vasto público ao longo das gerações.

A banda CPM 22 acumulou cinco indicações ao Grammy Latino, conquistando um prêmio em 2008. Esta trajetória resultou em uma carreira sólida, marcada por shows intensos e refrões entoados pelo público.

Turnê celebra marcos na música nacional

A turnê comemorativa dos 30 anos de formação da banda percorre diversas cidades do Brasil. Ela celebra a importante marca do grupo na música nacional, levando rock e nostalgia aos fãs.