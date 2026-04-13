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Projeto ‘Quarta Autoral’ promove encontro do rock independente em Belém

Noite contará com heavy metal, hardcore melódico e rock alternativo no Studio Pub

Amanda Martins
fonte

Integrantes da banda Juízo Final (Arquivo pessoal)

A cena independente do rock paraense ganha destaque em mais uma edição do projeto “Quarta Autoral”, que, em parceria com o coletivo Ouça Rock Paraense, reúne três bandas locais para uma apresentação, nesta quarta-feira (15), no Studio Pub, em Belém. A casa abre às 20h, e os ingressos estão à venda no site da Sympla, no valor de R$ 20.

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Entre os nomes confirmados está a banda Juízo Final, de Barcarena, que acumula mais de uma década de trajetória no heavy metal.  O grupo retornou às atividades em 2025, mantendo em suas músicas críticas sociais e forte intensidade emocional.

Juízo Final marca retorno aos palcos

O vocalista Gabriel Santos, conhecido como “Mamute”, destacou o momento de retomada da banda e o reencontro com o público. “Nós estavámos com muita saudade do palco, de tocar junto entre amigos e principalmente dessa troca com o público. Esse tempo parado ajudou a gente a se organizar melhor e voltar mais firme, mais consciente. Então, cada show tá sendo muito intenso e muito incrível para nós”, afirmou.

image O vocalista Gabriel Santos (Arquivo pessoal)

Segundo o artista, o repertório da apresentação deve reunir músicas já conhecidas, com variações e foco na experiência ao vivo. Ele explicou que a proposta é oferecer um show marcado pela energia e pela conexão com o público. “Vamos tocar músicas que já fazem parte da história da banda, mas com bastante variação, sempre com muita energia. É aquele tipo de show pra sentir, não só assistir”, disse.

Mamute também ressaltou que as temáticas abordadas nas músicas se mantêm presentes no palco, sendo intensificadas durante a performance. “As músicas já carregam essas críticas, e no palco a gente só entrega isso com mais verdade ainda. Não é algo forçado.  É o que a gente pensa e vive, então acaba saindo com muita intensidade e o público entende, reage, se envolve junto”, completou.

image Banda Piscadela Verde (Pedro Sousa)

Outro destaque da programação é a banda Piscadela Verde, formada em Belém em 2012. O grupo apresenta uma proposta que transita entre diferentes temas, incluindo humor, romance e crítica social. 

Com dois álbuns lançados, sendo o mais recente gravado no Estúdio Costella, em São Paulo, a banda também acumula experiências internacionais, como uma turnê com seis apresentações na Argentina.

Novidades e conexão com o público

O vocalista e guitarrista Zé Netto afirmou que a banda está em fase final de produção de um novo trabalho e pretende antecipar parte do material ao público. “Estamos finalizando a gravação do nosso novo CD, então estamos preparando alguns ‘spoilers’ do que vem por aí”, declarou.

Sobre o repertório, o músico explicou que a apresentação deve reunir diferentes emoções e abordagens musicais. Ele destacou que o show foi pensado para alternar momentos mais intensos com outros mais reflexivos. “Como sempre, um pouco de tudo. Algumas músicas pra extravasar, outras pra pensar e algumas pra sofrer. Não necessariamente nessa ordem”, disse.

Zé Netto também comentou sobre a relevância de iniciativas voltadas à cena independente no estado. Segundo ele, projetos como o “Quarta Autoral” e a atuação do coletivo Ouça Rock Paraense contribuem para a manutenção e visibilidade do movimento. 

“A importância é gigantesca. Fazer rock independente no Pará é sempre nadar contra a corrente. E o trabalho do Ouça Rock Paraense e da Quarta Autoral é essencial para a sobrevivência da cena”, afirmou.

image Os integrantes da banda No Found (Instagram)

Completando o line-up, a banda No Found retorna aos palcos após um período de pausa. Formada em 2004, também na capital paraense, o grupo apresenta um hardcore melódico com letras voltadas a temas como conflitos internos, resistência e superação. A nova fase da banda, iniciada em 2025, traz a proposta de mesclar músicas já conhecidas com novas composições.

SERVIÇO:

Studio Pub apresenta ‘Quarta Autoral’

  • Data: Quarta-feira (15);
  • Horário: A partir das 20h;
  • Local: Studio Pub – Avenida Presidente Pernambuco, 277 - Batista Campos - Belém (PA);
  • Ingressos: R$ 20;
  • Vendas via Plataforma Sympla.
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