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Rock in Rio 2026 anuncia Meduza, Steve Angello e Alok no palco eletrônico

Entre as principais atrações estão o DJ e produtor musical greco-sueco Steve Angello, headliner do dia 4

Estadão Conteúdo
fonte

Rock in Rio (Reprodução)

O Rock in Rio anunciou nesta terça-feira, 7, a programação do palco New Dance Order para a edição deste ano. O espaço dedicado à música eletrônica terá cerca de 30 shows, divididos entre os sete dias do festival, que ocorre em setembro.

Entre as principais atrações estão o DJ e produtor musical greco-sueco Steve Angello, headliner do dia 4; o inglês James Hype, no dia 5; no dia 6, o destaque é o grupo italiano Meduza; Fatboy Slim, já anunciado anteriormente, é o protagonista do dia 7; representantes do psytrance, Neelix e Vegas se unem no dia 11; o brasileiro Alok, com o projeto Rave The World, está programado para o dia 12; e o americano John Summit mostra o tech house no dia 13.

Outras 22 apresentações também estão programadas para o New Dance Order na edição de 2026. A cenografia será incrementada com mais de 500 metros quadrados de painéis de LED. O palco também será o local para um ato simbólico que o festival promove em todas as edições desde 1985: um minuto de silêncio por um mundo melhor.

Quando será o Rock in Rio 2026?

O Rock in Rio ocorre nos dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro.

Quando começa a venda de ingressos?

A venda dos ingressos para o Rock in Rio terá início no dia 26 de maio, às 12h. A pré-venda será uma semana antes, em 19 de maio, no mesmo horário.

A programação completa ainda não foi divulgada. O evento já confirmou atrações para os palcos Mundo, Sunset e New Dance Order, reunindo artistas de diferentes gêneros. Esta será a principal oportunidade de ir ao evento para quem não conseguiu garantir o Rock in Rio Card, modalidade que esgotou rapidamente em dezembro e permite escolher com antecedência o dia desejado.

Onde será o Rock in Rio 2026?

O evento ocorre na Cidade do Rock, montada no Parque Olímpico do Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca.

Artistas já confirmados para o Rock in Rio 2026

O Rock in Rio 2026 já teve parte de sua programação divulgada. Neste ano se apresentam, entre outros artistas, Elton John, Gilberto Gil, Jon Batiste, Maroon 5, John Summit, Foo Figthers, Rise Against, Avenged Sevenfold, Sepultura, Stray Kids e Luísa Sonza no Palco Mundo. Capital Inicial, Laufey, Péricles e Roupa Nova com Guilherme Arantes Vanessa da Mata e Rubel e Gilsons no Palco Sunset. O espaço Favela terá nomes como Belo, Xamã, Dennis, Timbalada e Priscila Senna.

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Rock in Rio 2026

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