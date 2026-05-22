Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Influencer paraense cria 'Met Gala da Amazônia' com Rock Doido e promete evento inédito em Belém

Ian Aguiar vai reunir convidados com produções inspiradas em personagens e estética de grandes eventos internacionais para comemorar seu aniversário com o 'Rock Doido no Fundo do Mar'

O Liberal
fonte

Ian Aguiar (Divulgação)

O influenciador paraense Ian Aguiar, que soma mais de 1 milhão de seguidores no TikTok e cerca de 400 mil no Instagram, vai transformar o próprio aniversário em um evento inspirado nas grandes festas de celebridades e influenciadores internacionais. A proposta, segundo ele, é criar uma experiência visual marcada por produções elaboradas e caracterizações marcantes dos convidados com o Rock Doido típico do Pará.

A festa será realizada no próximo dia 4 de junho, a partir das 20h, em uma marina no bairro do Tenoné, em Belém. Segundo Ian, a ideia surgiu após experiências em eventos fora da capital paraense, onde percebeu um investimento maior dos convidados em figurinos e produções visuais.

A ideia surgiu a partir do desejo de promover um evento diferente do que normalmente é realizado em Belém. Apesar da comparação com festas temáticas e até com o tradicional Met Gala, Ian reforça que a proposta não é uma simples festa à fantasia.

“Lá fora, a galera entrega muita produção quando tem festa. E produção é diferente de fantasia. Não é só um look normal com pedraria. A pessoa vem como se fosse o personagem mesmo”, explicou o influenciador. O objetivo é incentivar os convidados a investirem em produções completas, inspiradas em personagens, conceitos e estilos, coisa que o Pará nunca viu. Estamos colocando o Pará e a cultura daqui (com o Rock Doido) também na rota desse tipo de evento", comentou.

 

Influenciador quer trazer nova proposta de festa para Belém

De acordo com Ian Aguiar, a proposta do aniversário é incentivar influenciadores e convidados a apostarem em caracterizações mais completas, indo além das fantasias tradicionais. A ideia, segundo ele, é criar um evento inspirado em festas que costumam viralizar nas redes sociais.

“Se a referência for sereia, a pessoa pode vir com o corpo pintado, algo mais realista. Se for caveira, trazer uma produção completa. Lá fora isso já acontece muito e aqui ainda é algo escasso. Vai ser uma festa inédita para Belém”, afirmou.

O influenciador também destacou que o tema escolhido busca unir estética e referências regionais. “Eu poderia fazer só um ‘Rock Doido do Ian’, mas quis trazer o fundo do mar também por causa da nossa cultura”, disse.

Evento deve reunir influenciadores de vários estados

A expectativa é que a festa reúna criadores de conteúdo do Pará e de outros estados. Entre os nomes citados por Ian estão Pedroca, Renatinha, Rawl e a atriz Clingela. O influenciador também afirmou que pretende transformar o evento em uma oportunidade de networking entre influenciadores e produtores de conteúdo, além, é claro, de levar o nome do Pará e Belém por todo o "mar" das redes sociais.

Ian revelou ainda que estuda criar uma premiação para os convidados que mais se destacarem nas produções da festa. “Quero incentivar os influenciadores. Talvez tenha primeiro e segundo lugar, justamente pelo esforço de cada um”, contou.

Além dos influenciadores convidados, Ian afirmou que também vai levar seguidores para a festa. Segundo ele, cinco pessoas serão selecionadas por meio das redes sociais.

Ian Aguiar pede cestas básicas como presente de aniversário

Ao invés de presentes tradicionais, Ian Aguiar pediu aos convidados que levem cestas básicas para o evento. Segundo o influenciador, os alimentos serão destinados a uma ação solidária em comunidades ribeirinhas do Pará. “No lugar do presente, eu pedi uma cesta básica de cada convidado. Quero fazer uma ação solidária depois, provavelmente em alguma cidade do Marajó”, afirmou.

Produções começaram após participação em mansão de influenciadores

Segundo Ian Aguiar, o interesse por produções mais elaboradas começou após a participação dele em uma mansão de influenciadores em Recife. O criador de conteúdo relembrou que ganhou destaque após produzir um figurino em menos de 24 horas.

“Foi a primeira vez que fiz uma produção assim e não imaginava que teria tanta repercussão. Ganhei em primeiro lugar e ainda recebi um iphone 17 pro Max”, disse.

Além das produções dos convidados, a festa também deve contar com DJs e atrações musicais. Ian afirmou que já confirmou a presença de um artista de brega funk de Recife no evento e claro, muita cerveja Caribeña.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

cultura

ian aguiar
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

TELEVISÃO

GloboNews exibe episódio sobre feiras do Pará com Fernando Gabeira nesta sexta (22)

Série 'Pelas Feiras do Brasil' visita Igarapé-Miri, Abaetetuba e o Ver-o-Peso para mostrar tradições e personagens do estado

22.05.26 17h41

ENTREVISTA EXCLUSIVA

Milena chega às bancas com aventuras próprias e novo olhar sobre o bairro do Limoeiro

Criadoras destacam que revista explora pertencimento e identidade de forma leve e integrada às histórias

22.05.26 14h26

MÚSICA

Nosso Tom lança projeto musical gravado no Porto Futuro II

Em comemoração aos seus 25 anos de estrada, o grupo reúne faixas autorais e releituras especiais em lançamentos disponíveis no YouTube e nas plataformas de música

22.05.26 12h56

CONFIRMADA

Durval Lelys traz a histórica micareta Trivela a Belém no dia 15 de agosto

A turnê 2026 traz à capital paraense uma estrutura moderna e tecnológica para reviver os grandes sucessos que marcaram a trajetória do Asa de Águia, garantindo uma experiência imersiva e nostálgica para os fãs de axé

22.05.26 12h00

MAIS LIDAS EM CULTURA

CIRURGIA

Manu Bahtidão passa por cirurgia íntima e relata recuperação: 'Vai resolver meus problemas'

Cantora contou nas redes sociais que realizou procedimento para corrigir assimetria e reduzir desconfortos físicos

21.05.26 22h19

AMOR

Miguel Falabella mantém relacionamento de três anos com empresário; saiba quem é

O casal compartilha rotina em eventos e bastidores artísticos, mantendo a convivência restrita ao círculo de amigos e familiares

22.05.26 8h50

DISPUTA

Com paraense no elenco, reality de imigrantes cancela votação e tira prêmio da irmã de Milena

Final terminou sob forte repercussão na internet após a produção anular a votação popular devido ao uso irregular de bots

22.05.26 9h30

MODA

Paraense Jordanna Maia domina o red carpet em Cannes em produção avaliada em mais de R$ 150 mil

A It Girl deu detalhes sobre o processo criativo do modelo exclusivo que une veludo preto, transparência e aplicações douradas, acompanhado por peças de alta joalheria

22.05.26 9h08

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda