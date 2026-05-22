Influencer paraense cria 'Met Gala da Amazônia' com Rock Doido e promete evento inédito em Belém

O influenciador paraense Ian Aguiar, que soma mais de 1 milhão de seguidores no TikTok e cerca de 400 mil no Instagram, vai transformar o próprio aniversário em um evento inspirado nas grandes festas de celebridades e influenciadores internacionais. A proposta, segundo ele, é criar uma experiência visual marcada por produções elaboradas e caracterizações marcantes dos convidados com o Rock Doido típico do Pará.

A festa será realizada no próximo dia 4 de junho, a partir das 20h, em uma marina no bairro do Tenoné, em Belém. Segundo Ian, a ideia surgiu após experiências em eventos fora da capital paraense, onde percebeu um investimento maior dos convidados em figurinos e produções visuais.

A ideia surgiu a partir do desejo de promover um evento diferente do que normalmente é realizado em Belém. Apesar da comparação com festas temáticas e até com o tradicional Met Gala, Ian reforça que a proposta não é uma simples festa à fantasia.

“Lá fora, a galera entrega muita produção quando tem festa. E produção é diferente de fantasia. Não é só um look normal com pedraria. A pessoa vem como se fosse o personagem mesmo”, explicou o influenciador. O objetivo é incentivar os convidados a investirem em produções completas, inspiradas em personagens, conceitos e estilos, coisa que o Pará nunca viu. Estamos colocando o Pará e a cultura daqui (com o Rock Doido) também na rota desse tipo de evento", comentou.

Influenciador quer trazer nova proposta de festa para Belém

De acordo com Ian Aguiar, a proposta do aniversário é incentivar influenciadores e convidados a apostarem em caracterizações mais completas, indo além das fantasias tradicionais. A ideia, segundo ele, é criar um evento inspirado em festas que costumam viralizar nas redes sociais.

“Se a referência for sereia, a pessoa pode vir com o corpo pintado, algo mais realista. Se for caveira, trazer uma produção completa. Lá fora isso já acontece muito e aqui ainda é algo escasso. Vai ser uma festa inédita para Belém”, afirmou.

O influenciador também destacou que o tema escolhido busca unir estética e referências regionais. “Eu poderia fazer só um ‘Rock Doido do Ian’, mas quis trazer o fundo do mar também por causa da nossa cultura”, disse.

Evento deve reunir influenciadores de vários estados

A expectativa é que a festa reúna criadores de conteúdo do Pará e de outros estados. Entre os nomes citados por Ian estão Pedroca, Renatinha, Rawl e a atriz Clingela. O influenciador também afirmou que pretende transformar o evento em uma oportunidade de networking entre influenciadores e produtores de conteúdo, além, é claro, de levar o nome do Pará e Belém por todo o "mar" das redes sociais.

Ian revelou ainda que estuda criar uma premiação para os convidados que mais se destacarem nas produções da festa. “Quero incentivar os influenciadores. Talvez tenha primeiro e segundo lugar, justamente pelo esforço de cada um”, contou.

Além dos influenciadores convidados, Ian afirmou que também vai levar seguidores para a festa. Segundo ele, cinco pessoas serão selecionadas por meio das redes sociais.

Ian Aguiar pede cestas básicas como presente de aniversário

Ao invés de presentes tradicionais, Ian Aguiar pediu aos convidados que levem cestas básicas para o evento. Segundo o influenciador, os alimentos serão destinados a uma ação solidária em comunidades ribeirinhas do Pará. “No lugar do presente, eu pedi uma cesta básica de cada convidado. Quero fazer uma ação solidária depois, provavelmente em alguma cidade do Marajó”, afirmou.

Produções começaram após participação em mansão de influenciadores

Segundo Ian Aguiar, o interesse por produções mais elaboradas começou após a participação dele em uma mansão de influenciadores em Recife. O criador de conteúdo relembrou que ganhou destaque após produzir um figurino em menos de 24 horas.

“Foi a primeira vez que fiz uma produção assim e não imaginava que teria tanta repercussão. Ganhei em primeiro lugar e ainda recebi um iphone 17 pro Max”, disse.

Além das produções dos convidados, a festa também deve contar com DJs e atrações musicais. Ian afirmou que já confirmou a presença de um artista de brega funk de Recife no evento e claro, muita cerveja Caribeña.