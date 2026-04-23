Lançamento póstumo reúne composições iniciais de Marília Mendonça e resgata sucessos consagrados

O legado da cantora Marília Mendonça ganha um novo capítulo com o lançamento póstumo do projeto “Manuscritos Capítulo 1”, disponibilizado nas principais plataformas digitais. O trabalho reúne composições escritas pela artista ainda no início da carreira, antes mesmo de alcançar o estrelato nacional, e resgata canções que se tornaram conhecidas nas vozes de Henrique & Juliano.

O álbum apresenta músicas que marcaram a trajetória da cantora como compositora, fase em que ela se definia como uma “abelha operária” na indústria musical, escrevendo para outros artistas. Entre as faixas estão “Cuida Bem Dela”, “Até Você Voltar”, “Quem Ama Sempre Entende”, “Deixa Ela Saber” e “A Flor e o Beija-Flor”, além de “Foi Por Conveniência”, que tem ganhado destaque recente nas plataformas digitais.

Um dos destaques do projeto é justamente a possibilidade de ouvir Marília interpretando suas próprias composições. Os áudios foram extraídos de uma live realizada durante a pandemia, oferecendo ao público registros inéditos na voz da artista. A iniciativa reforça a redescoberta de sucessos já conhecidos e evidencia a força de seu repertório, que continua a mobilizar fãs mesmo após sua morte.

O projeto também traz curiosidades sobre a carreira da cantora. A música “A Flor e o Beija-Flor”, por exemplo, marcou uma de suas primeiras participações ao lado de Henrique & Juliano, durante a gravação de um DVD em Recife, quando ainda dava os primeiros passos como intérprete.

Além do lançamento do álbum, algumas faixas ganharão clipes extraídos da mesma live de 2021. Os vídeos de “Cuida Bem Dela”, “Até Você Voltar”, “Quem Ama Sempre Entende” e “Deixa Ela Saber” serão divulgados no YouTube em datas escalonadas, ampliando o alcance do projeto.