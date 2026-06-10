Cine Líbero Luxardo exibe clássico romântico no Dia dos Namorados; confira a programação

Se existe um programa clássico para celebrar o Dia dos Namorados, ele certamente inclui uma sessão de cinema. Pensando nos casais apaixonados e também nos amantes da sétima arte, o Cine Líbero Luxardo preparou uma programação especial para a data, com a exibição de um dos romances mais aclamados do cinema mundial: "Antes do Amanhecer", dirigido por Richard Linklater.

As sessões especiais serão realizadas nos dias 12 e 14 de junho, em Belém. O longa-metragem, lançado em 1995, é considerado um dos romances mais influentes da história do cinema e mantém até hoje a rara marca de 100% de aprovação da crítica no site Rotten Tomatoes.

VEJA MAIS

Além do clássico romântico, a programação da semana também inclui os filmes "Natal Amargo", do diretor espanhol Pedro Almodóvar, e "Erupcja", estrelado, roteirizado e produzido pela cantora britânica Charli XCX.

Clássico do romance chega ao Cine Líbero Luxardo

Primeiro filme da famosa trilogia protagonizada por Jesse (Ethan Hawke) e Céline (Julie Delpy), "Antes do Amanhecer" acompanha o encontro inesperado de um jovem americano e uma estudante francesa durante uma viagem de trem pela Europa.

Os dois decidem passar uma noite juntos explorando Viena, em uma narrativa marcada por diálogos profundos, reflexões sobre a vida e o amor, além de uma conexão que atravessou gerações de espectadores.

O filme garantiu a Richard Linklater o Urso de Prata de Melhor Diretor no Festival de Berlim de 1995 e consolidou a obra como uma das maiores referências do gênero romântico.

Before Sunrise (Divulgação)

Outros destaques da programação

Após boa recepção do público em sua primeira semana de exibição, os longas "Natal Amargo" e "Erupcja" seguem em cartaz na sala de cinema da Fundação Cultural do Pará.

"Natal Amargo"

O novo trabalho de Pedro Almodóvar foi um dos destaques do Festival de Cannes 2026, recebendo nove minutos de aplausos após sua exibição.

A trama acompanha Raúl, um cineasta em crise criativa, que mistura suas próprias experiências à história de Elsa, uma diretora de publicidade que enfrenta o luto.

"Erupcja"

Dirigido por Pete Ohs e estrelado por Charli XCX, o filme acompanha Nel, uma jovem que trabalha em uma floricultura em Varsóvia e vê sua rotina mudar completamente com a chegada de uma antiga amiga.

Entre emoções reprimidas e conflitos pessoais, a narrativa utiliza a imagem de um vulcão em erupção como metáfora para os sentimentos das personagens.

Confira a programação completa

11 de junho (quinta-feira)

18h — Erupcja

19h30 — Natal Amargo

12 de junho (sexta-feira)

18h — Antes do Amanhecer

20h — Antes do Amanhecer

13 de junho (sábado)

Expediente facultado devido à Copa do Mundo

14 de junho (domingo)

18h — Antes do Amanhecer

20h — Antes do Amanhecer

15 de junho (segunda-feira)

18h — Natal Amargo

20h10 — Erupcja

16 de junho (terça-feira)

18h — Erupcja

19h30 — Natal Amargo

17 de junho (quarta-feira)

18h — Natal Amargo

20h10 — Erupcja

Serviço

Cine Líbero Luxardo

📍 Avenida Gentil Bittencourt, 650 — Nazaré, Belém

Ingressos

Inteira: R$ 12

Meia: R$ 6

Pagamento apenas em dinheiro

Bilheteria abre uma hora antes das sessões

Lotação máxima: 98 lugares

Não é permitido consumir alimentos ou bebidas dentro da sala de exibição.