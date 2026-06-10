Cine Líbero Luxardo exibe clássico romântico no Dia dos Namorados; confira a programação
Sessões especiais apostam em um dos encontros amorosos mais marcantes do cinema para celebrar a data
Se existe um programa clássico para celebrar o Dia dos Namorados, ele certamente inclui uma sessão de cinema. Pensando nos casais apaixonados e também nos amantes da sétima arte, o Cine Líbero Luxardo preparou uma programação especial para a data, com a exibição de um dos romances mais aclamados do cinema mundial: "Antes do Amanhecer", dirigido por Richard Linklater.
As sessões especiais serão realizadas nos dias 12 e 14 de junho, em Belém. O longa-metragem, lançado em 1995, é considerado um dos romances mais influentes da história do cinema e mantém até hoje a rara marca de 100% de aprovação da crítica no site Rotten Tomatoes.
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Além do clássico romântico, a programação da semana também inclui os filmes "Natal Amargo", do diretor espanhol Pedro Almodóvar, e "Erupcja", estrelado, roteirizado e produzido pela cantora britânica Charli XCX.
Clássico do romance chega ao Cine Líbero Luxardo
Primeiro filme da famosa trilogia protagonizada por Jesse (Ethan Hawke) e Céline (Julie Delpy), "Antes do Amanhecer" acompanha o encontro inesperado de um jovem americano e uma estudante francesa durante uma viagem de trem pela Europa.
Os dois decidem passar uma noite juntos explorando Viena, em uma narrativa marcada por diálogos profundos, reflexões sobre a vida e o amor, além de uma conexão que atravessou gerações de espectadores.
O filme garantiu a Richard Linklater o Urso de Prata de Melhor Diretor no Festival de Berlim de 1995 e consolidou a obra como uma das maiores referências do gênero romântico.
Outros destaques da programação
Após boa recepção do público em sua primeira semana de exibição, os longas "Natal Amargo" e "Erupcja" seguem em cartaz na sala de cinema da Fundação Cultural do Pará.
"Natal Amargo"
O novo trabalho de Pedro Almodóvar foi um dos destaques do Festival de Cannes 2026, recebendo nove minutos de aplausos após sua exibição.
A trama acompanha Raúl, um cineasta em crise criativa, que mistura suas próprias experiências à história de Elsa, uma diretora de publicidade que enfrenta o luto.
"Erupcja"
Dirigido por Pete Ohs e estrelado por Charli XCX, o filme acompanha Nel, uma jovem que trabalha em uma floricultura em Varsóvia e vê sua rotina mudar completamente com a chegada de uma antiga amiga.
Entre emoções reprimidas e conflitos pessoais, a narrativa utiliza a imagem de um vulcão em erupção como metáfora para os sentimentos das personagens.
Confira a programação completa
11 de junho (quinta-feira)
18h — Erupcja
19h30 — Natal Amargo
12 de junho (sexta-feira)
18h — Antes do Amanhecer
20h — Antes do Amanhecer
13 de junho (sábado)
Expediente facultado devido à Copa do Mundo
14 de junho (domingo)
18h — Antes do Amanhecer
20h — Antes do Amanhecer
15 de junho (segunda-feira)
18h — Natal Amargo
20h10 — Erupcja
16 de junho (terça-feira)
18h — Erupcja
19h30 — Natal Amargo
17 de junho (quarta-feira)
18h — Natal Amargo
20h10 — Erupcja
Serviço
Cine Líbero Luxardo
📍 Avenida Gentil Bittencourt, 650 — Nazaré, Belém
Ingressos
- Inteira: R$ 12
- Meia: R$ 6
Pagamento apenas em dinheiro
Bilheteria abre uma hora antes das sessões
Lotação máxima: 98 lugares
Não é permitido consumir alimentos ou bebidas dentro da sala de exibição.
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