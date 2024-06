Festival 'Aceita' anuncia shows de Sandra de Sá e Gloria Groove em Belém; confira outras atrações

Pela primeira vez Belém vai receber o festival “Aceita”, nos dias 23, 24 e 25 de agosto, no Espaço Náutico Marine Club, às margens do Rio Guamá. As cantoras Sandra de Sá, Gloria Groove, Gaby Amarantos e Leona Vingativa foram algumas das primeiras atrações divulgadas nesta terça-feira (4). Os ingressos começarão a ser vendidos nesta quarta-feira (5), a partir das 12h, no site do Sympla.

O evento multilingue vai reunir Música, Audiovisual, Moda, Tecnologia e Empreendedorismo, com foco em ampliar as conexões e irradiar a potência da cultura amazônica. Além disso, o festival visa resgatar e enaltecer memórias e vivências LGBTQIAPN+ amazônidas.

Além das atrações nacionais, o line-up do evento conta com artistas internacionais. A vencedora do Grammy Latino, Gaby Amarantos; a rainha do soul brasileiro, Sandra de Sá; uma das maiores artistas pop e referência LGBT+, Gloria Groove, a potência que atravessa gerações da Banda Uó; a artista e influenciadora paraense Leona, além do grupo folclórico de Parintins, Boi Boiola.

Festival da diversidade

Cássio Nogueira, idealizador e diretor-geral do Festival ACEITA, conta que a ideia é evidenciar a comunidade LGBTQIAPN+ atrelada às pautas da COP-30, que será realizada na capital paraense em 2025.

“Um dos maiores objetivos do festival é dar visibilidade e poder a comunidade diversa, LGBTQIAPN+, através da sua ancestralidade no território amazônico, mostrando a grande capacidade de resiliência, cura, cuidado, proteção, encantamentos, através das suas práticas. Todos esses pontos vêm através do conhecimento, da arte, da cultura, tecnologia, garantindo um espaço ancestral e que é extremamente necessário nas discussões pautadas pela e para a região durante a COP 30”, afirma.

O festival vai reunir mais de três mil profissionais LGBTQIAPN+, envolvidos direta e indiretamente na produção e realização, em diferentes áreas de atuação social e empreendedora.

A expectativa dos organizadores é que o “Aceita” receba um público de cerca de 10 mil pessoas. A programação completa conta com mais de 30 shows e atrações, internacionais e nacionais. “O nosso legado é a vitória ancestral: Ressignificar, Curar e TRANSformar como retomada do protagonismo dos sonhos e construção de novos mundos”, destaca Romário Alves, diretor artístico do festival.

O evento é realizado pela agência Criattiva&Cavalero e pelo Ministério da Cultura - por meio da Lei Rouanet - com o patrocínio da Nubank, do Sebrae Nacional e Sympla produção internacional de 4H5H Media, além de parceria com a Curva Comunicação Criativa, Fervo 2k20 e Call Romy.

Serviço

Festival Aceita

Data: 23, 24 e 25 de agosto

Local: Espaço Náutico Marine Club

Ingressos: a partir de quarta-feira, dia 05, 12h, no Sympla