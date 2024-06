Festival junino tradicional de Viseu é aberto com grande público

A solenidade de abertura do "XV Festival Junino Tia Guida", evento que atrai todos os anos centenas de pessoas, aconteceu na noite deste domingo (2), em Viseu, município no nordeste do Pará. Serão vários dias de festejos com participação de quadrilhas, grupos escolares, bois, além de shows de cantores da região.

Neste período, a festividade contará com uma grande programação para celebrar e valorizar a cultura viseuense com o maior e mais tradicional evento junino do município.

No espaço do Terreiro Junino, além das tradicionais barracas de comidas típicas, também tem a tradicional Casa da Roça, para comercialização de produtos diretos do campo, incentivando o empreendedorismo e levando geração de renda aos produtores rurais do município.

O evento conta uma estrutura de organização de som, ornamentação, palco, barracas, segurança, em parceria com escolas e entidades que promovem as quermesses juninas.