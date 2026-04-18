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Alok comanda a trilha sonora da grande final do ‘BBB 26’ que define o vencedor da edição nesta terça

Sinal do último BBB 26 estará disponível no Globoplay

O Liberal
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Final do ‘BBB 26’ terá show de Alok e festa para coroar o novo campeão (Globo/Paulo Belote)

O último episódio do ‘Big Brother Brasil 26’ será transmitido pela TV Globo na terça-feira, 21, após a exibição de ‘Três Graças’, com sinal disponível no Globoplay. O apresentador Tadeu Schmidt ocupará a área externa da casa, onde estarão reunidos os ex-participantes da edição, apresentadores da #RedeBBB e humoristas do programa.

A programação da noite inclui a exibição de vídeos com momentos da temporada e um show do DJ Alok, que apresentará músicas como “Hear Me Now” e “Pedaço de Pecado”.

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Em São Paulo, no Park Shopping São Caetano, ocorrerá o BBB Experience, evento para convidados que acontece simultaneamente à transmissão da final. O local, que serviu de sede para a casa de vidro da região Sudeste, encerra o período de pré-inscrições para o ‘BBB 27’ no dia 21 de abril.

A cobertura de encerramento prossegue no Multishow com o programa ‘Big Show - A Invasão’, onde Ana Clara e Ed Gama entrevistam o vencedor e os finalistas dentro da casa após a premiação. Na quarta-feira, dia 22, às 22h30, a dupla apresenta o ‘Big Show - Reencontro’ para discutir a edição e os planos dos participantes.

No ambiente digital, gshow e Globoplay transmitem o ‘Bate-Papo BBB’ com Gil do Vigor e Ceci Ribeiro logo após o término do programa na TV. No dia seguinte, a partir das 17h, os participantes se reúnem para o 'Prêmio gshow BBB', com condução de Ceci Ribeiro, Gil do Vigor e Foquinha. O público votará em sete categorias: ‘Maior Rivalidade’, ‘Rendeu em Dobro’, ‘Entregou Tudo’, ‘Caça-Enredo’, ‘Provoke Society’, ‘Momento Edição de Colecionador’ e ‘Meme Diversão Garantida’. A votação será aberta no portal após o encerramento do reality.

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