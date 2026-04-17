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Tadeu Schmidt se emociona, faz homenagem a Oscar Schmidt e dedica programa ao irmão

Durante a abertura do programa BBB 26, Tadeu Schmidt iniciou a transmissão prestando um tributo emocionante ao seu irmão

Liberal

O apresentador Tadeu Schmidt, do BBB 26, abriu o programa ao vivo nesta sexta-feira (17) com uma emocionante homenagem a seu irmão, o ex-atleta Oscar Schmidt. A notícia da morte de Oscar foi confirmada no mesmo dia, quando ele faleceu aos 68 anos, na cidade de São Paulo.

A morte de Oscar Schmidt foi confirmada na tarde desta sexta-feira (17). O ex-atleta de basquete, de 68 anos, havia sido levado a um hospital em Santana de Parnaíba (SP) horas antes, após passar mal em sua residência. A causa do óbito ainda não foi divulgada.

A família de Oscar Schmidt emitiu uma nota informando que a despedida será reservada. O comunicado também exaltou o legado deixado pelo ex-atleta.

Homenagem ao vivo no BBB 26

Durante a abertura do programa BBB 26, Tadeu Schmidt iniciou a transmissão prestando um tributo emocionante ao seu irmão. Ele justificou sua presença no ar apesar do momento difícil, citando o amor de Oscar pela profissão:

"Hoje é um dia difícil, hoje nos demos adeus ao meu irmão Oscar, mas eu fiz questão de estar aqui. Sabe por quê? Porque o meu irmão, meu maior ídolo, sempre foi a minha maior referência em tudo. Principalmente no que diz respeito ao amor à profissão. Ele foi o maior do mundo nesse quesito.

Oscar nunca deixou os companheiros de time na mão, nunca desfalcou a equipe nem com a mão quebrada, sobretudo em dia de jogo importante. Por isso eu fiz questão de estar aqui hoje.

Eu vou me recuperar, tenham paciência que eu vou me recuperar. Hoje é um dia muito importante e eu estou aqui para o jogo e aí de mim se não estivesse. Oscar ia ficar muito bravo comigo se eu não viesse trabalhar. Então eu estou aqui.

Peço desculpas, mas eu vou me recuperar. Peço desculpas também se eu não tiver a energia de sempre, mas estou aqui para dar meu melhor. Em homenagem a você, meu irmão!"

Despedida nas redes sociais e justificativa para trabalhar

Mais cedo, Tadeu Schmidt já tinha se despedido do irmão em uma postagem nas redes sociais. O apresentador compartilhou fotos da infância ao lado de Oscar e escreveu: "Meu maior ídolo! Minha maior referência! Maior exemplo de dedicação e amor à profissão! Que história incrível você escreveu, meu irmão! Descanse em paz."

Além das homenagens, Tadeu também publicou um vídeo explicando a decisão de apresentar o programa ao vivo. Segundo ele, seria uma forma de honrar a memória do irmão:

"Seria uma afronta à memória do meu irmão se eu não fosse trabalhar hoje. Parece que estou ouvindo ele falar assim: 'Não se atreva a não ir trabalhar hoje'", declarou o apresentador.

"Então é isso, vai ser um dia difícil, mas vai dar tudo certo", completou Tadeu Schmidt ao finalizar a explicação.

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