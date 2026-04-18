VÍDEO: Marina Sena reage em show após Juliano Floss ir à final do BBB 26

A cantora Marina Sena reagiu ao vivo durante um show ao descobrir que o namorado, Juliano Floss, é o primeiro finalista do BBB 26. O momento aconteceu na noite da última sexta-feira (18), durante apresentação da turnê “Coisas Naturais”, em São Paulo.

A artista recebeu a informação no palco enquanto se apresentava e interrompeu brevemente o show para comentar a conquista do companheiro.

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Ao ser informada sobre o resultado, Marina questionou a equipe sobre a dinâmica do programa. “Ele é o líder?”, perguntou. Em seguida, comemorou a classificação de Juliano para a final do reality.

O influenciador garantiu vaga no Top 3 após vencer a Prova do Finalista, ao alcançar a maior pontuação em um quiz, superando a participante Milena em rodadas de desempate.

Com o resultado, Juliano Floss já está na final do BBB 26. Já os participantes Ana Paula, Leandro Boneco e Milena disputam o último paredão da edição.

Um deles será eliminado no domingo (19), definindo o último nome que avançará para a decisão. A grande final do programa está marcada para terça-feira (21), quando será conhecido o vencedor da edição.

Relacionamento começou em 2024

(Instagram/@julianofloss)

Marina Sena e Juliano Floss assumiram o relacionamento publicamente em julho de 2024, após compartilharem fotos juntos durante uma viagem à Europa.

Os rumores sobre o namoro começaram meses antes, em abril, pouco tempo depois do término do influenciador com Vivi Wanderley, em dezembro de 2023.

Desde então, a cantora tem demonstrado apoio à participação de Juliano no reality.