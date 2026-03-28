VÍDEO: concurso de sósias de Marina Sena e Juliano Floss ganha repercussão nas redes sociais
Evento organizado por estudantes da UFMG reuniu participantes e viralizou; assista os vídeos das apresentações
Um concurso de sósias da cantora Marina Sena e do influenciador Juliano Floss movimentou a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) na última quinta-feira (26). A iniciativa, organizada por estudantes, reuniu participantes no campus Pampulha e ganhou destaque nas redes sociais.
O evento ocorreu na Arena da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas (Fafich) e atraiu alunos de diferentes cursos. Os concorrentes foram avaliados não apenas pela semelhança física, mas também pelas performances inspiradas nos artistas.
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Durante as apresentações, o participates desfilaram, dançaram, cantaram e apostaram em figurinos para se aproximar dos estilos de Marina Sena e Juliano Floss, participante do BBB 26.
Entre os destaques do concurso, a estudante de farmácia Híris Silvéria venceu na categoria inspirada na cantora. Já o vencedor como sósia de Juliano Floss foi Juan Henrique, estudante de teatro da universidade.
As inscrições custaram R$ 1 e foram abertas para maiores de 18 anos. A premiação incluiu itens variados, como latas de bebidas prontas, produtos de beleza e acessórios, além de itens temáticos em referência ao universo da cantora.
Confira os vídeos das apresentações:
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