VÍDEO: concurso de sósias de Marina Sena e Juliano Floss ganha repercussão nas redes sociais

Um concurso de sósias da cantora Marina Sena e do influenciador Juliano Floss movimentou a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) na última quinta-feira (26). A iniciativa, organizada por estudantes, reuniu participantes no campus Pampulha e ganhou destaque nas redes sociais.

O evento ocorreu na Arena da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas (Fafich) e atraiu alunos de diferentes cursos. Os concorrentes foram avaliados não apenas pela semelhança física, mas também pelas performances inspiradas nos artistas.

VEJA MAIS

Durante as apresentações, o participates desfilaram, dançaram, cantaram e apostaram em figurinos para se aproximar dos estilos de Marina Sena e Juliano Floss, participante do BBB 26.

Entre os destaques do concurso, a estudante de farmácia Híris Silvéria venceu na categoria inspirada na cantora. Já o vencedor como sósia de Juliano Floss foi Juan Henrique, estudante de teatro da universidade.

As inscrições custaram R$ 1 e foram abertas para maiores de 18 anos. A premiação incluiu itens variados, como latas de bebidas prontas, produtos de beleza e acessórios, além de itens temáticos em referência ao universo da cantora.

Confira os vídeos das apresentações: