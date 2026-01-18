Capa Jornal Amazônia
Variedades

Como tirar mancha de própolis da roupa? Veja dicas práticas para remover o resíduo

Assunto ganhou repercussão após atrito entre Juliano Floss e Pedro no BBB 26

Hannah Franco
fonte

Mancha de própolis na roupa? Veja como tirar passo a passo (Reprodução/Globoplay)

Uma situação acabou ganhando destaque no BBB 26 e levantou uma dúvida comum fora da casa mais vigiada do Brasil: como tirar mancha de própolis da roupa? Na madrugada deste domingo (18), Juliano Floss se irritou ao descobrir que um casaco com cheiro de Marina Sena, sua namorada, estava sujo de própolis, o que gerou novo atrito com Pedro no reality.

O influenciador demonstrou incômodo ao perceber que a substância já estava impregnada no tecido há algum tempo, o que torna a remoção mais difícil. Mas afinal, é possível tirar própolis da roupa? A resposta é sim, desde que alguns cuidados sejam tomados.

O própolis é uma resina natural, pegajosa e de difícil dissolução em água. Quando seca, tende a endurecer e aderir às fibras do tecido, o que exige produtos adequados e paciência durante o processo de limpeza.

Qual é o melhor produto para tirar própolis da roupa?

De acordo com dicas amplamente difundidas em fóruns especializados e sites de divulgação científica, o álcool (etanol) é um dos principais aliados para remover própolis, já que ajuda a dissolver a resina antes da lavagem convencional.

Além disso, a combinação com sabão, detergente e agentes alcalinos pode potencializar o resultado, sempre respeitando o tipo de tecido.

Como tirar própolis da roupa passo a passo?

Passo 1: retire o excesso da resina

Se o própolis estiver seco ou endurecido, utilize um raspador, colher ou até uma pequena faca, com cuidado, para remover o máximo possível da substância. Limpe o utensílio com um pano úmido durante o processo.

Passo 2: deixe de molho em água quente

Coloque a peça em água quente por cerca de 20 minutos. Retire e raspe novamente. Nessa etapa, parte da resina tende a se soltar com mais facilidade.

Passo 3: aplique uma pasta de limpeza

Prepare uma pasta com sabão em pó e detergente líquido multiuso, na proporção de 3 para 1. Aplique diretamente sobre a mancha e esfregue bem. Em seguida, deixe a peça de molho em água quente por mais 20 minutos.

Passo 4: repita a aplicação

Enxágue em água quente para remover o excesso e reaplique a pasta. Deixe agir por até uma hora, sem deixar de molho novamente.

Passo 5: lave normalmente

Lave a roupa em água quente, adicionando detergente próprio para roupas. Se necessário, borrife um pouco de limpador multiuso antes da lavagem final. Após esse processo, a mancha de própolis tende a desaparecer.

⚠️ Antes de aplicar qualquer produto, o ideal é testar em uma área discreta do tecido, principalmente em roupas delicadas ou coloridas, para evitar manchas ou danos permanentes.

juliano floss

marina sena

BBB 26

mancha na roupa

dicas domésticas
