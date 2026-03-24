Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Vivi Wanderley acusa ex Juliano Floss de abuso psicológico: 'me destruiu'

Influenciadora diz ter vivido relacionamento abusivo e relata crise após ex assumir namoro com Marina Sena

Hannah Franco
fonte

Vivi acusa Juliano Floss de relação abusiva. (Reprodução./Instagram)

A influenciadora Vivi Wanderley, de 23 anos, afirmou ter vivido um relacionamento "abusivo psicologicamente" com Juliano Floss, de 21, participante do BBB 26. O desabafo foi publicado nesta terça-feira (24), em um vídeo nas redes sociais, dias após o ex-namorado ser citado no reality e enfrentar o primeiro paredão da edição.

Segundo Vivi, o relacionamento com Juliano durou entre 2021 e dezembro de 2023. Ela disse que decidiu se manifestar após dois anos em silêncio, período em que, segundo ela, não teve forças para expor o que viveu.

VEJA MAIS

image Juliano Floss revela rinoplastia e surpreende com antes e depois; confira
Participante do BBB 26 contou no reality que fez cirurgia por desvio de septo, mas também se incomodava com o tamanho do nariz

image Gabriela, Jonas ou Juliano Floss? Enquete aponta eliminado desta terça (24) no paredão do BBB 26
De acordo com a enquete da coluna Play, o eliminado da noite sairá da casa com rejeição de 62,41%

A influenciadora afirmou que o posicionamento também ocorre após o ex mencioná-la no programa ao comparar sua aparência com a de outra participante. "Como vocês podem ver, ele gosta muito de criticar a aparência de algumas pessoas, e uma dessas pessoas é a atual dele hoje em dia", declarou.

Influenciadora relata silêncio, depressão e trauma

No vídeo, Vivi disse que enfrentou um período de forte abalo emocional após o término. "Fiquei dois anos em silêncio, e não era porque eu não tinha algo para falar, mas sim porque eu não tinha forças. Estava quebrada emocionalmente. Entrei em depressão profunda", afirmou.

Ela reforçou que decidiu falar agora para apresentar sua versão dos fatos. "Não estou falando isso por vingança, mas sim porque se criou uma narrativa que não é verdadeira", disse.

Ao relembrar o relacionamento, a influenciadora classificou a experiência como "o maior trauma de sua vida" e afirmou que ficou "destruída psicologicamente".

Relatos de controle e crises de ansiedade

Vivi relatou episódios que, segundo ela, envolviam controle e desgaste emocional durante o namoro. "Vivi um relacionamento abusivo psicológico e isso me destruiu em tantas camadas", disse.

De acordo com o relato, situações do cotidiano geravam conflitos. “Eu tinha crise de ansiedade para trabalhar. Mesmo quando eu ia fazer meus clipes e realizar meus sonhos, eu sabia que se envolvesse algum homem no clipe, isso ia virar uma discussão em casa”, afirmou.

Ela também mencionou restrições relacionadas à aparência. "Eu não podia usar salto alto, porque eu ficava maior que esse meu ex-namorado, e isso afetava o ego dele", declarou.

Relação com Marina Sena e internação

A influenciadora também comentou o impacto ao descobrir o envolvimento de Juliano com a cantora Marina Sena, com quem mantinha proximidade. Segundo ela, as duas conviviam com frequência, inclusive em viagens e encontros.

“Eu desabafei, chorei no colo dela (...) e depois fomos a uma festa. Eu queria conversar com ele porque eu estava sofrendo muito, era uma dependência emocional muito grande, e ela me impediu de falar com ele”, disse.

Vivi afirmou que, pouco tempo depois, surgiram rumores sobre o relacionamento entre os dois. “Quando chegou até mim, eu desmoronei. Meu corpo não aguentou, eu tive um surto”, relatou.

Segundo a influenciadora, a crise levou à internação. “Eu fiquei internada, fiquei inconsciente por três dias. Minha família inteira veio de Belo Horizonte para me ver e não aconteceu nenhuma ligação, nem para saber se estava tudo bem”, afirmou.

Após o episódio, Vivi disse ter sido diagnosticada com transtorno de estresse pós-traumático. “Eu nunca mais fui a mesma. Faço isso porque eu preciso dar minha versão da história. Eu não aguento mais”, declarou.

O desabafo foi publicado poucas horas antes de Juliano Floss enfrentar o paredão no BBB 26. Ele disputa a permanência no programa com Jonas Sulzbach e Gabriela Saporito.

A repercussão ocorre também após episódios recentes dentro da casa, em que o participante foi alvo de críticas nas redes sociais por falas consideradas "machistas" por internautas.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Juliano Floss

vivi wanderley

Marina Sena

BBB 26
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

MÚSICA

Margarida Schivasappa celebra 39 anos com show em homenagem a Cartola e Nelson Cavaquinho

Show reúne Andréa Pinheiro, Olivar Barreto, Marianne Lima e Hélio Rubens no palco

24.03.26 18h01

DINÂMICA DA SEMANA

Semana turbo no BBB 26: programa terá três eliminações em poucos dias; entenda

Programação especial começa nesta quarta-feira (25)

24.03.26 15h32

APELO

Anitta relata desespero nas redes após irmão ficar 'preso' em Paris

O irmão da cantora teve sua jaqueta com passaporte furtada e não consegue sair do aeroporto

24.03.26 14h24

MÚSICA

Estela Ceregatti e a paraense Márcia Kambeba lançam videoclipe em manifesto à resistência das mulher

O lançamento ocorre no dia 27 de março no YouTube e reúne uma equipe majoritariamente feminina para reafirmar a voz das mulheres indígenas

24.03.26 12h28

MAIS LIDAS EM CULTURA

SERÁ QUE TÁ ROLANDO?

Após rumores de affair, Anitta chama atenção ao surgir agarradinha com Alice Carvalho

Aproximação entre as artistas já havia sido notada durante o carnaval deste ano

23.03.26 14h17

DESPEDIDA

Veja detalhes do velório e da despedida do ator Gerson Brenner

O velório será realizado nesta quarta-feira 25, das 9h às 12h

24.03.26 11h38

HIGIENE

Famosos 'fedorentos': confira 12 celebridades que não tomam banho

Lista reúne celebridades internacionais que já revelaram evitar banhos frequentes e levanta debate sobre higiene e saúde

23.03.26 18h10

luto

Morre o ator Gerson Brenner, aos 66 anos

Artista ficou conhecido por novelas como Rainha da Sucata e convivia com sequelas de atentado sofrido em 1998

23.03.26 22h56

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda