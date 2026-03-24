Vivi Wanderley acusa ex Juliano Floss de abuso psicológico: 'me destruiu'

A influenciadora Vivi Wanderley, de 23 anos, afirmou ter vivido um relacionamento "abusivo psicologicamente" com Juliano Floss, de 21, participante do BBB 26. O desabafo foi publicado nesta terça-feira (24), em um vídeo nas redes sociais, dias após o ex-namorado ser citado no reality e enfrentar o primeiro paredão da edição.

Segundo Vivi, o relacionamento com Juliano durou entre 2021 e dezembro de 2023. Ela disse que decidiu se manifestar após dois anos em silêncio, período em que, segundo ela, não teve forças para expor o que viveu.

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A influenciadora afirmou que o posicionamento também ocorre após o ex mencioná-la no programa ao comparar sua aparência com a de outra participante. "Como vocês podem ver, ele gosta muito de criticar a aparência de algumas pessoas, e uma dessas pessoas é a atual dele hoje em dia", declarou.

Influenciadora relata silêncio, depressão e trauma

No vídeo, Vivi disse que enfrentou um período de forte abalo emocional após o término. "Fiquei dois anos em silêncio, e não era porque eu não tinha algo para falar, mas sim porque eu não tinha forças. Estava quebrada emocionalmente. Entrei em depressão profunda", afirmou.

Ela reforçou que decidiu falar agora para apresentar sua versão dos fatos. "Não estou falando isso por vingança, mas sim porque se criou uma narrativa que não é verdadeira", disse.

Ao relembrar o relacionamento, a influenciadora classificou a experiência como "o maior trauma de sua vida" e afirmou que ficou "destruída psicologicamente".

Relatos de controle e crises de ansiedade

Vivi relatou episódios que, segundo ela, envolviam controle e desgaste emocional durante o namoro. "Vivi um relacionamento abusivo psicológico e isso me destruiu em tantas camadas", disse.

De acordo com o relato, situações do cotidiano geravam conflitos. “Eu tinha crise de ansiedade para trabalhar. Mesmo quando eu ia fazer meus clipes e realizar meus sonhos, eu sabia que se envolvesse algum homem no clipe, isso ia virar uma discussão em casa”, afirmou.

Ela também mencionou restrições relacionadas à aparência. "Eu não podia usar salto alto, porque eu ficava maior que esse meu ex-namorado, e isso afetava o ego dele", declarou.

Relação com Marina Sena e internação

A influenciadora também comentou o impacto ao descobrir o envolvimento de Juliano com a cantora Marina Sena, com quem mantinha proximidade. Segundo ela, as duas conviviam com frequência, inclusive em viagens e encontros.

“Eu desabafei, chorei no colo dela (...) e depois fomos a uma festa. Eu queria conversar com ele porque eu estava sofrendo muito, era uma dependência emocional muito grande, e ela me impediu de falar com ele”, disse.

Vivi afirmou que, pouco tempo depois, surgiram rumores sobre o relacionamento entre os dois. “Quando chegou até mim, eu desmoronei. Meu corpo não aguentou, eu tive um surto”, relatou.

Segundo a influenciadora, a crise levou à internação. “Eu fiquei internada, fiquei inconsciente por três dias. Minha família inteira veio de Belo Horizonte para me ver e não aconteceu nenhuma ligação, nem para saber se estava tudo bem”, afirmou.

Após o episódio, Vivi disse ter sido diagnosticada com transtorno de estresse pós-traumático. “Eu nunca mais fui a mesma. Faço isso porque eu preciso dar minha versão da história. Eu não aguento mais”, declarou.

O desabafo foi publicado poucas horas antes de Juliano Floss enfrentar o paredão no BBB 26. Ele disputa a permanência no programa com Jonas Sulzbach e Gabriela Saporito.

A repercussão ocorre também após episódios recentes dentro da casa, em que o participante foi alvo de críticas nas redes sociais por falas consideradas "machistas" por internautas.