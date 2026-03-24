Gabriela, Jonas ou Juliano Floss? Enquete aponta eliminado desta terça (24) no paredão do BBB 26

Se tem uma coisa que os participantes da casa mais vigiada do Brasil fazem dentro do reality show é lutar pela permanência no Big Brother Brasil 26. Nesta semana, Gabriela Saporito, Jonas Sulzbach e Juliano Floss estão no paredão, disputando a preferência do público. Apenas dois deles conseguirão ser salvos pela votação do público, que será revelada no programa ao vivo desta terça-feira (24), pelo apresentador Tadeu Schmidt.

De acordo com a enquete parcial da coluna Play, do jornal O Globo, o eliminado desta noite será o influenciador digital e dançarino Juliano Floss, com 62,41% dos votos. Logo em seguida, está o modelo Jonas Sulzbach, com 34,36% de rejeição do público que acompanha o programa, sendo que a vendedora de doces Gabriela Saporito está com apenas 3,23%, demonstrando que ela provavelmente será salva no 10º paredão do BBB.

Apesar dos dados apresentarem uma prévia do que esperar da eliminação, é importante lembrar que as enquetes realizadas por portais de notícia apenas retratam uma tendência de parte das pessoas que assistem ao programa. O resultado oficial do paredão entre a sister e os brothers será divulgado nesta terça-feira, com base na votação que é realizada por meio do próprio site do Gshow, na aba do BBB 26.

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Como foi a formação do paredão?

A formação do 10º paredão do Big Brother Brasil 26 começou na última sexta-feira (20) com uma dinâmica de sorte que envolveu apenas os quatro primeiros eliminados da Prova do Líder no dia anterior. Os participantes Samira, Leandro, Chaiany e Juliano participaram de um sorteio e cada um deles escolheu uma caixa, onde quem abrisse e encontrasse um bracelete dentro já estaria no paredão do reality.

O produtor cultural Leandro Boneco encontrou o item e ficou emparedado até ele ser salvo pelo "Triângulo de Risco", que colocou Jordana no lugar dele como emparedada, mas ela conseguiu ser salva na prova do Bate e Volta, no domingo (22), após os votos. Ainda no domingo, a votação da casa colocou Jonas no paredão e, no contragolpe, ele escolheu puxar Gabriela. Já o indicado do líder Alberto Cowboy foi Juliano Floss.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)