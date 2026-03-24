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Gabriela, Jonas ou Juliano Floss? Enquete aponta eliminado desta terça (24) no paredão do BBB 26

De acordo com a enquete da coluna Play, o eliminado da noite sairá da casa com rejeição de 62,41%

Victoria Rodrigues
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Gabriela, Jonas e Juliano Floss estão na berlinda do BBB 26. (Foto: Reprodução/ Instagram | @gshow)

Se tem uma coisa que os participantes da casa mais vigiada do Brasil fazem dentro do reality show é lutar pela permanência no Big Brother Brasil 26. Nesta semana, Gabriela Saporito, Jonas Sulzbach e Juliano Floss estão no paredão, disputando a preferência do público. Apenas dois deles conseguirão ser salvos pela votação do público, que será revelada no programa ao vivo desta terça-feira (24), pelo apresentador Tadeu Schmidt.

De acordo com a enquete parcial da coluna Play, do jornal O Globo, o eliminado desta noite será o influenciador digital e dançarino Juliano Floss, com 62,41% dos votos. Logo em seguida, está o modelo Jonas Sulzbach, com 34,36% de rejeição do público que acompanha o programa, sendo que a vendedora de doces Gabriela Saporito está com apenas 3,23%, demonstrando que ela provavelmente será salva no 10º paredão do BBB.

Apesar dos dados apresentarem uma prévia do que esperar da eliminação, é importante lembrar que as enquetes realizadas por portais de notícia apenas retratam uma tendência de parte das pessoas que assistem ao programa. O resultado oficial do paredão entre a sister e os brothers será divulgado nesta terça-feira, com base na votação que é realizada por meio do próprio site do Gshow, na aba do BBB 26. 

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Como foi a formação do paredão?

A formação do 10º paredão do Big Brother Brasil 26 começou na última sexta-feira (20) com uma dinâmica de sorte que envolveu apenas os quatro primeiros eliminados da Prova do Líder no dia anterior. Os participantes Samira, Leandro, Chaiany e Juliano participaram de um sorteio e cada um deles escolheu uma caixa, onde quem abrisse e encontrasse um bracelete dentro já estaria no paredão do reality.

O produtor cultural Leandro Boneco encontrou o item e ficou emparedado até ele ser salvo pelo "Triângulo de Risco", que colocou Jordana no lugar dele como emparedada, mas ela conseguiu ser salva na prova do Bate e Volta, no domingo (22), após os votos. Ainda no domingo, a votação da casa colocou Jonas no paredão e, no contragolpe, ele escolheu puxar Gabriela. Já o indicado do líder Alberto Cowboy foi Juliano Floss. 

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

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