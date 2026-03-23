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Ex-BBB Pedro recebe alta de clínica de reabilitação; veja foto

O ex-brother foi expulso do programa após importunar sexualmente a sister Jordana

Victoria Rodrigues
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Pedro apertou o botão da desistência, mas foi considerado expulso do BBB 26. (Foto: Reprodução/ TV Globo)

O ex-BBB Pedro Henrique Espíndola recebeu alta nesta segunda-feira (23) da clínica de reabilitação, em Curitiba, onde estava internado desde que foi expulso do Big Brother Brasil por importunar sexualmente a sister Jordana no início do programa. Durante o período de internação, Pedro teve acompanhamento médico e psicológico para tratar questões relacionadas ao uso de substâncias e sua saúde mental.

Em uma foto divulgada pela colunista Fábia Oliveira, do portal Metrópoles, Pedro aparece acompanhado da mãe e do irmão em um momento de reencontro após quase três meses confinado. A feição do ex-BBB mostra um olhar sereno e um sorriso presente também no rosto dos familiares.

image Assim que retornou para casa, o ex-BBB aproveitou o momento com a família. (Foto: Coluna Fábia Oliveira/ Portal Metrópoles)

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Processo por danos morais contra a TV Globo

O ex-BBB Pedro Henrique Espíndola entrou com uma ação contra a TV Globo no dia 17 de março para pedir indenização de R$ 4,2 milhões por danos morais, materiais, quebra de contrato e anulação da rescisão contratual com o Big Brother Brasil 26. Após essa notícia, algumas pessoas se questionaram se a apresentadora Ana Maria Braga também seria punida por ter dito que não teria o desprazer de entrevistá-lo no "Mais Você".

Em sua defesa, a advogada Niva Maria disse que o processo corre apenas contra a emissora. “Não vou processar a Ana Maria. Ela teve falas infelizes não só com o Pedro, mas também com outros participantes, como em relação à Ana Paula, que ela disse que bateria na Ana Paula se estivesse na casa. Queira ou não, ela é uma formadora de opinião. Então, eu cito ela [no processo], mas o meu problema é com a Globo”, revelou.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

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