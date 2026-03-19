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Após processar Globo, defesa de ex-BBB Pedro responde se vai entrar com ação contra Ana Maria Braga

O ex-participante Pedro Henrique Espíndola foi expulso do programa após assediar Jordana no Big Brother Brasil 26

Victoria Rodrigues
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Ana Maria Braga não chegou a entrevistar Pedro, porque ele decidiu desistir do programa e foi considerado expulso por importunação sexual. (Foto: Reprodução)

O ex-BBB Pedro Henrique Espindola entrou com uma ação contra a TV Globo nesta terça-feira (17), pedindo indenização de R$ 4,2 milhões por danos morais, materiais, quebra de contrato e anulação da rescisão contratual com o Big Brother Brasil 26. Após a notícia do processo contra a emissora circular pelas redes sociais, algumas pessoas começaram a se questionar se a apresentadora Ana Maria Braga também seria punida.

Em entrevista à colunista Fábia Oliveira, do portal Metrópoles, a advogada Niva Maria alegou que Ana Maria teria incitado ódio contra Pedro após dizer que não teria o “desprazer” de entrevistá-lo no programa "Mais Você". A fala da apresentadora que surpreendeu o público foi dita logo após a expulsão de Pedro depois de ele ter importunado sexualmente Jordana ao tentar beijá-la à força na despensa da casa.

“Não vou processar a Ana Maria Braga. O que acontece: ela teve falas infelizes não só com o Pedro, mas também com outros participantes, como em relação à Ana Paula, que ela disse que bateria na Ana Paula se estivesse na casa. Queira ou não, ela é uma formadora de opinião. Então, eu cito ela [no processo], mas o meu problema é com a Globo”, revelou a advogada de Pedro, Niva Maria.

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Relembre o que Ana Maria disse no "Mais Você"

No programa exibido em 19 de janeiro de 2026, a apresentadora Ana Maria Braga abriu o programa falando sobre a desistência de Pedro e que não precisaria entrevistá-lo no quadro "Café da Manhã com o Eliminado". “Sabe de uma coisa? Eu começo a semana de alma lavada, enxaguada, aliviada em saber que eu não terei o desprazer de entrevistar o Pedro aqui no Café com o Eliminado”, revelou Ana Maria na época.

Em defesa de Pedro, a advogada disse que a apresentadora não é da área de Direito para julgar as ações do ex-BBB, mas que a ação judicial está voltada apenas à TV Globo. “Ela não é juíza, não é delegada, acredito que ela não seja formada em direito… Quando ela diz que não vai ter o ‘desprazer’ de entrevistar o Pedro, ela está representando a Rede Globo, ela está condenando o Pedro previamente”, pontuou.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

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