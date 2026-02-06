BBB 26: Pedro Henrique é indiciado por importunação sexual pela Polícia Civil do Rio de Janeiro

O ex-BBB Pedro Henrique, expulso do reality show após tentar beijar a pipoca Jordana à força, foi indiciado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro nesta sexta-feira, 6, por importunação sexual.

Há cerca de três semanas, o brother apertou o botão de desistência do Big Brother Brasil 26 após ter tentado beijar Jordana sem consentimento da sister. Apesar da desistência, a produção da Rede Globo afirmou tratar o ocorrido como expulsão, dado a gravidade do ocorrido.

Em comunicado divulgado à imprensa, a Polícia Civil afirmou que a investigação do caso foi conduzida pela Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Jacarepaguá e teve como base a análise técnica e pericial de todo o material do programa. Durante a investigação, Pedro não foi localizado para ser ouvido.

"Ainda assim, os trabalhos prosseguiram e a equipe analisou integralmente as imagens pertinentes ao caso exibidas no reality, que foram submetidas a exames técnicos. As provas reunidas e o laudo permitiram comprovar a materialidade do crime e atribuir a responsabilidade ao indiciado", afirmou a Assessoria de Comunicação do órgão.

"A Polícia Civil destaca que a investigação seguiu rigorosamente os trâmites legais e foi pautada exclusivamente por critérios técnicos, garantindo a responsabilização penal do autor, independentemente de sua exposição pública. O caso foi encaminhado para o Ministério Público", finalizou. Agora, o Ministério Público pode ou não aceitar a denúncia.

Entenda o caso

No dia 18 de janeiro, o participante Pedro desistiu do BBB 26 após ter tentado beijar Jordana. O episódio aconteceu na despensa, após o curitibano seguir a sister e tentar pegar em seu pescoço e beijá-la.

Minutos após o ocorrido, Pedro apertou o botão da desistência e saiu do reality show. No programa ao vivo, o apresentador Tadeu Schmidt reforçou que com certeza, se o Pedro não tivesse desistido, "ele teria sido retirado do programa, porque atitudes assim são inaceitáveis", disse.

"Não apenas no BBB, mas em qualquer lugar. As pessoas precisam entender isso. Esse tipo de atitude é inaceitável", reforçou. Ele também deu à sister a oportunidade de falar sobre o "momento horrível" no início do episódio. "Podem ter certeza de que o Pedro, se não tivesse desistido, teria sido expulso do programa", disse.