Semana turbo no BBB 26: programa terá três eliminações em poucos dias; entenda

A semana promete ser movimentada no Big Brother Brasil 26. A direção do programa anunciou, nesta terça-feira (24), uma mudança na dinâmica do jogo que vai acelerar a reta final da temporada, com a realização de três eliminações em poucos dias.

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A sequência começa já hoje (24), com a saída de mais um participante. No dia seguinte, quarta-feira (25), acontece a última Festa do Líder da edição, marcando a despedida de uma das dinâmicas mais tradicionais do reality.

A disputa segue na quinta-feira (26), com a realização de uma nova Prova do Líder. Na sexta-feira (27), os confinados encaram a Prova do Anjo e, ainda no mesmo dia, formam um novo paredão ao vivo.

O resultado dessa berlinda será anunciado no domingo (29), quando mais um brother ou sister deixa a casa. Com isso, será definido o Top 10 da temporada, já que o programa entra oficialmente na reta final, a menos de 30 dias do encerramento.

Mas a sequência intensa não para por aí. Logo após a eliminação de domingo, os participantes disputam outra Prova do Líder e formam mais um paredão. O resultado dessa nova votação será revelado na terça-feira (31), consolidando a semana com mais uma saída.