O Liberal chevron right Cultura chevron right BBB chevron right

VÍDEO: Jonas provoca Ana Paula e sugere beijo na veterana, no BBB 26

No BBB 26, Jonas tenta brincar com sister em dinâmica e Ana Paula dá resposta afiada

Jennifer Feitosa
fonte

Jonas e Ana Paula (Reprodução / Globo)

No Big Brother Brasil 26, o participante Jonas Sulzbach irritou Ana Paula Renault durante uma dinâmica do programa, nesta segunda-feira (23), ao fazer uma brincadeira e recebeu uma resposta afiada da sister. Em uma ação patrocinada, o brother, que está no Paredão, insinuou que convidaria a veterana para se beijarem. A iniciativa veio de uma dinâmica criada por uma empresa de géis dentais e enxaguantes bucais.

A ideia do beijo em um colega de confinamento estava incluída em um envelope, contendo pergunta ou consequência, que os participantes deveriam escolher. Jonas afirmou que pensou em chamar Ana Paula.

"Pensei que fosse beijar alguém. Já ia chamar a Ana Paula para dar uns beijos", ironizou o gaúcho.

image Treino de Samira, do BBB 26, vira meme e levanta alerta: exercício errado faz mal?
Vídeos da sister na academia viralizam, mas execução errada de exercícios pode causar lesões e reduzir resultados

image BBB 26: Jonas, Gabriela e Juliano estão no Paredão; veja como foi votação
Jornada conseguiu se salvar da berlinda pela prova Bate e Volta

image BBB 26: Jonas e Jordana movimentam o edredom após festa; confira
Após trocarem beijos e carícias na madrugada deste sábado (21/3), o modelo e a advogada dormiram juntos

A reação de Ana Paula foi imediata, com a resposta já na ponta da língua para o brother. Ela ressaltou que a brincadeira era motivada pela situação de Jonas no Paredão.

A veterana retrucou: "Está precisando de um VT... Está no Paredão, né? Põe a sunga branca e vai nadar, quinta série", disse a sister, demonstrando a irritação com a atitude do participante.

(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)

ÚLTIMAS EM CULTURA

LITERATURA

Aos 97 anos, Oswaldo Mendes revisita sete décadas da publicidade na Amazônia

Livro resgata campanhas históricas e a criação da primeira agência da região Norte

23.03.26 17h55

FAMOSOS

Jessie J vai ao hospital após bater a cabeça durante turnê na China

Episódio acontece meses após cantora enfrentar problemas de saúde em 2025

23.03.26 14h57

FAMOSOS

Ex-ator da Globo é hospitalizado após ataque de ácaros na Indonésia: 'Me comeram vivo'

Lucas Malvacini apresentou coceira intensa, inflamação e urticária após o episódio

23.03.26 14h41

SERÁ QUE TÁ ROLANDO?

Após rumores de affair, Anitta chama atenção ao surgir agarradinha com Alice Carvalho

Aproximação entre as artistas já havia sido notada durante o carnaval deste ano

23.03.26 14h17

MAIS LIDAS EM CULTURA

SERÁ QUE TÁ ROLANDO?

Após rumores de affair, Anitta chama atenção ao surgir agarradinha com Alice Carvalho

Aproximação entre as artistas já havia sido notada durante o carnaval deste ano

23.03.26 14h17

REALITY SHOW

BBB 26: Jonas, Gabriela e Juliano estão no Paredão; veja como foi votação

Jornada conseguiu se salvar da berlinda pela prova Bate e Volta

23.03.26 8h03

FAMOSOS

Ex-ator da Globo é hospitalizado após ataque de ácaros na Indonésia: 'Me comeram vivo'

Lucas Malvacini apresentou coceira intensa, inflamação e urticária após o episódio

23.03.26 14h41

SESSÃO DA TARDE

Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, segunda-feira (23/03)?

O filme "Quando Encontrei Você" vai ao ar logo após a edição especial da novela 'Terra Nostra' na TV Globo

23.03.26 11h00

