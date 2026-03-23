VÍDEO: Jonas provoca Ana Paula e sugere beijo na veterana, no BBB 26

No BBB 26, Jonas tenta brincar com sister em dinâmica e Ana Paula dá resposta afiada
No Big Brother Brasil 26, o participante Jonas Sulzbach irritou Ana Paula Renault durante uma dinâmica do programa, nesta segunda-feira (23), ao fazer uma brincadeira e recebeu uma resposta afiada da sister. Em uma ação patrocinada, o brother, que está no Paredão, insinuou que convidaria a veterana para se beijarem. A iniciativa veio de uma dinâmica criada por uma empresa de géis dentais e enxaguantes bucais.
A ideia do beijo em um colega de confinamento estava incluída em um envelope, contendo pergunta ou consequência, que os participantes deveriam escolher. Jonas afirmou que pensou em chamar Ana Paula.
"Pensei que fosse beijar alguém. Já ia chamar a Ana Paula para dar uns beijos", ironizou o gaúcho.
A reação de Ana Paula foi imediata, com a resposta já na ponta da língua para o brother. Ela ressaltou que a brincadeira era motivada pela situação de Jonas no Paredão.
A veterana retrucou: "Está precisando de um VT... Está no Paredão, né? Põe a sunga branca e vai nadar, quinta série", disse a sister, demonstrando a irritação com a atitude do participante.
(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)
