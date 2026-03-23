BBB 26: Jonas, Gabriela e Juliano estão no Paredão; veja como foi votação
Jornada conseguiu se salvar da berlinda pela prova Bate e Volta
Jonas, Gabriela e Juliano Floss formam o Paredão do BBB 26 neste domingo, 22. A disputa inclui uma Prova Bate e Volta e definirá a permanência dos participantes no reality show.
A formação da berlinda movimentou a casa, com votação secreta, indicação do Líder Alberto e o poder do Anjo Leandro.
Um contragolpe também foi decisivo para a composição final do Paredão, que contou ainda com a participação de Jordana pelo Triângulo de Risco.
Como o Paredão foi formado no BBB 26
- Jordana estava no Paredão pelo Triângulo de Risco.
- O Anjo Leandro imunizaria uma pessoa.
- O Líder Alberto indicaria uma pessoa.
- O participante mais votado pela casa iria ao Paredão.
- Contragolpe: o mais votado indicaria alguém ao Paredão.
- Prova Bate e Volta: três jogariam e um se salvaria.
A votação do Paredão do BBB 26
- O Anjo Leandro imunizou Solange.
- O Líder Alberto indicou Juliano ao Paredão.
- Jordana votou em Leandro Boneco.
- Gabriela votou em Jonas.
- Leandro votou em Jonas.
- Jonas votou em Leandro Boneco.
- Milena votou em Jonas.
- Solange votou em Jonas.
- Marciele votou em Leandro Boneco.
- Juliano votou em Jonas.
- Chaiany votou em Jonas.
- Ana Paula votou em Jonas.
- Samira votou em Jonas.
- Jonas indicou Gabriela como contragolpe.
A Prova Bate e Volta no BBB 26
A Prova Bate e Volta foi dividida em fases. Na primeira etapa, os participantes precisavam organizar caixas para determinar a ordem de jogadas. Jonas venceu essa fase, seguido por Jordana em segundo e Gabriela em terceiro após sorteio.
Em seguida, o trio enfrentou um desafio similar a um jogo da memória. Jordana foi a primeira a avançar para a fase final, que consistia em escolher a porta correta entre seis opções numeradas para se salvar do Paredão.
Jordana realizou quatro tentativas. Gabriela também passou de fase. Em seu quinto e último palpite, Jordana selecionou a porta de número 2 e conseguiu se livrar do Paredão.
Durante a realização da Prova Bate e Volta, o restante da casa do BBB 26 protagonizou uma discussão acalorada após a formação da berlinda.
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