BBB 26: Jonas, Gabriela e Juliano estão no Paredão; veja como foi votação

Jonas, Gabriela e Juliano Floss formam o Paredão do BBB 26 neste domingo, 22. A disputa inclui uma Prova Bate e Volta e definirá a permanência dos participantes no reality show.

A formação da berlinda movimentou a casa, com votação secreta, indicação do Líder Alberto e o poder do Anjo Leandro.

Um contragolpe também foi decisivo para a composição final do Paredão, que contou ainda com a participação de Jordana pelo Triângulo de Risco.

Como o Paredão foi formado no BBB 26

Jordana estava no Paredão pelo Triângulo de Risco.

O Anjo Leandro imunizaria uma pessoa.

O Líder Alberto indicaria uma pessoa.

O participante mais votado pela casa iria ao Paredão.

Contragolpe: o mais votado indicaria alguém ao Paredão.

Prova Bate e Volta: três jogariam e um se salvaria.

A votação do Paredão do BBB 26

O Anjo Leandro imunizou Solange.

O Líder Alberto indicou Juliano ao Paredão.

ao Paredão. Jordana votou em Leandro Boneco.

Gabriela votou em Jonas.

Leandro votou em Jonas.

Jonas votou em Leandro Boneco.

Milena votou em Jonas.

Solange votou em Jonas.

Marciele votou em Leandro Boneco.

Juliano votou em Jonas.

Chaiany votou em Jonas.

Ana Paula votou em Jonas.

Samira votou em Jonas.

Jonas indicou Gabriela como contragolpe.

A Prova Bate e Volta no BBB 26

A Prova Bate e Volta foi dividida em fases. Na primeira etapa, os participantes precisavam organizar caixas para determinar a ordem de jogadas. Jonas venceu essa fase, seguido por Jordana em segundo e Gabriela em terceiro após sorteio.

Em seguida, o trio enfrentou um desafio similar a um jogo da memória. Jordana foi a primeira a avançar para a fase final, que consistia em escolher a porta correta entre seis opções numeradas para se salvar do Paredão.

Jordana realizou quatro tentativas. Gabriela também passou de fase. Em seu quinto e último palpite, Jordana selecionou a porta de número 2 e conseguiu se livrar do Paredão.

Durante a realização da Prova Bate e Volta, o restante da casa do BBB 26 protagonizou uma discussão acalorada após a formação da berlinda.