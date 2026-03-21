BBB 26: Jonas e Jordana movimentam o edredom após festa; confira

A madrugada deste sábado (21/3) no BBB 26 foi marcada pela aproximação entre a advogada Jordana Morais e o modelo Jonas Sulzbach. O novo casal do reality show movimentou o edredom logo após a festa realizada na noite de sexta-feira (20/3). O clima de flerte entre os dois participantes evoluiu para beijos e carícias discretas em um dos quartos da casa, longe da visão direta dos demais competidores.

A interação entre os dois começou quando a advogada chamou o modelo para conversar de forma reservada. "Tenho uma coisa para te contar, mas vem aqui", disse Jordana ao participante. Jonas Sulzbach entrou na brincadeira e questionou se o conteúdo seria exclusivo, ao que ela respondeu: "Depende… você quer descobrir?".

Após o diálogo, o modelo admitiu estar curioso e se aproximou da sister. O encontro entre os dois resultou em uma troca de beijos e carícias. Em tom leve, Jonas demonstrou aprovação sobre o momento, enquanto Jordana manteve a postura confiante e reforçou a provocação inicial feita ao colega de confinamento.

Após alguns minutos de intimidade sob o edredom, Jordana sugeriu que Jonas Sulzbach retornasse para a própria cama. Antes de se retirar, o modelo brincou com a advogada, afirmando que a situação poderia ser ainda melhor em outro cenário da casa. A sister encerrou o momento com um comentário afiado para o parceiro: "Boa noite… você sabe onde me encontrar".