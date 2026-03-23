Treino de Samira, do BBB 26, vira meme e levanta alerta: exercício errado faz mal?
Vídeos da sister na academia viralizam, mas execução errada de exercícios pode causar lesões e reduzir resultados
Os vídeos da participante Samira, do BBB 26, treinando na academia ganharam destaque nas redes sociais e viraram meme entre internautas. A repercussão ocorre por conta da forma como alguns exercícios são executados pela sister, o que gerou comentários e críticas.
Entre os movimentos mais comentados estão o abdominal e o stiff, apontados por usuários como feitos de maneira incorreta. Apesar do tom bem-humorado, especialistas alertam que erros na execução podem trazer riscos à saúde.
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A prática de exercícios físicos, quando feita corretamente, contribui para o bem-estar físico e mental. No entanto, a falta de preparo, técnica inadequada e ausência de acompanhamento profissional podem comprometer esses benefícios.
Confira os vídeos que viraram meme:
Execução errada de exercícios pode causar lesões
Realizar movimentos de forma inadequada, principalmente em atividades de musculação, aumenta o risco de lesões. Situações como exagero na carga, falta de atenção e treinos intensos sem preparo estão entre os principais fatores de risco. Entre os problemas mais comuns estão:
- tendinites e bursites;
- estiramentos musculares;
- lesões em articulações como joelho, ombro e tornozelo.
💪 A região lombar também exige atenção, já que movimentos repetitivos e postura incorreta podem sobrecarregar a coluna e favorecer o surgimento de lesões mais graves.
Erros em exercícios como stiff e abdominal
No caso do stiff, utilizado para trabalhar glúteos e posteriores de coxa, a execução incorreta pode provocar dores lombares e diminuir a eficiência do treino. Entre os erros mais frequentes estão:
- curvar ou arquear as costas;
- afastar a barra do corpo;
- movimentar excessivamente os joelhos.
Já nos abdominais, falhas na execução também são comuns e podem causar desconfortos e lesões. Os principais erros incluem:
- forçar o pescoço durante o movimento;
- usar impulso em vez de contração muscular;
- prender a respiração;
- executar o exercício com postura inadequada.
Falta de orientação pode agravar riscos
A ausência de acompanhamento profissional é um dos principais fatores associados a lesões na academia. Além disso, treinar sem avaliação física pode aumentar o risco, especialmente em casos de condições de saúde não diagnosticadas.
🏋️♀️ Exercícios feitos de forma incorreta também podem levar à sobrecarga muscular, redução de resultados e até problemas mais sérios, como lesões na coluna.
Cuidados para treinar com segurança
Para evitar problemas durante a prática de atividades físicas, algumas recomendações são consideradas essenciais:
- priorizar a execução correta antes de aumentar a carga;
- realizar aquecimento e alongamento;
- manter postura adequada nos movimentos;
- respeitar o tempo de descanso entre os treinos;
- buscar orientação profissional.
A orientação de um profissional qualificado é fundamental para ajustar os exercícios e garantir que a prática traga benefícios sem riscos à saúde.
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