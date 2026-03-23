Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right BBB chevron right

Treino de Samira, do BBB 26, vira meme e levanta alerta: exercício errado faz mal?

Vídeos da sister na academia viralizam, mas execução errada de exercícios pode causar lesões e reduzir resultados

Hannah Franco
fonte

Samira na academia do BBB 26 vira meme na web; execução errada de exercícios faz mal? (Reprodução/Redes sociais)

Os vídeos da participante Samira, do BBB 26, treinando na academia ganharam destaque nas redes sociais e viraram meme entre internautas. A repercussão ocorre por conta da forma como alguns exercícios são executados pela sister, o que gerou comentários e críticas.

Entre os movimentos mais comentados estão o abdominal e o stiff, apontados por usuários como feitos de maneira incorreta. Apesar do tom bem-humorado, especialistas alertam que erros na execução podem trazer riscos à saúde.

VEJA MAIS

image Conheça Lindolfo, o cachorro de Samira, do BBB 26, que ganhou pata e virou cão influencer

image BBB 26: Ana Paula discute com Samira após reação de aliadas depois do paredão
A jornalista sobreviveu ao paredão com Breno e Leandro Boneco na última terça-feira (17)

A prática de exercícios físicos, quando feita corretamente, contribui para o bem-estar físico e mental. No entanto, a falta de preparo, técnica inadequada e ausência de acompanhamento profissional podem comprometer esses benefícios.

Confira os vídeos que viraram meme:

Execução errada de exercícios pode causar lesões

Realizar movimentos de forma inadequada, principalmente em atividades de musculação, aumenta o risco de lesões. Situações como exagero na carga, falta de atenção e treinos intensos sem preparo estão entre os principais fatores de risco. Entre os problemas mais comuns estão:

  • tendinites e bursites;
  • estiramentos musculares;
  • lesões em articulações como joelho, ombro e tornozelo.

💪 A região lombar também exige atenção, já que movimentos repetitivos e postura incorreta podem sobrecarregar a coluna e favorecer o surgimento de lesões mais graves.

Erros em exercícios como stiff e abdominal

No caso do stiff, utilizado para trabalhar glúteos e posteriores de coxa, a execução incorreta pode provocar dores lombares e diminuir a eficiência do treino. Entre os erros mais frequentes estão:

  • curvar ou arquear as costas;
  • afastar a barra do corpo;
  • movimentar excessivamente os joelhos.

Já nos abdominais, falhas na execução também são comuns e podem causar desconfortos e lesões. Os principais erros incluem:

  • forçar o pescoço durante o movimento;
  • usar impulso em vez de contração muscular;
  • prender a respiração;
  • executar o exercício com postura inadequada.

Falta de orientação pode agravar riscos

A ausência de acompanhamento profissional é um dos principais fatores associados a lesões na academia. Além disso, treinar sem avaliação física pode aumentar o risco, especialmente em casos de condições de saúde não diagnosticadas.

🏋️‍♀️ Exercícios feitos de forma incorreta também podem levar à sobrecarga muscular, redução de resultados e até problemas mais sérios, como lesões na coluna.

Cuidados para treinar com segurança

Para evitar problemas durante a prática de atividades físicas, algumas recomendações são consideradas essenciais:

  • priorizar a execução correta antes de aumentar a carga;
  • realizar aquecimento e alongamento;
  • manter postura adequada nos movimentos;
  • respeitar o tempo de descanso entre os treinos;
  • buscar orientação profissional.

A orientação de um profissional qualificado é fundamental para ajustar os exercícios e garantir que a prática traga benefícios sem riscos à saúde.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

academia

exercícios físicos

samira

BBB 26
BBB
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

LITERATURA

Aos 97 anos, Oswaldo Mendes revisita sete décadas da publicidade na Amazônia

Livro resgata campanhas históricas e a criação da primeira agência da região Norte

23.03.26 17h55

FAMOSOS

Jessie J vai ao hospital após bater a cabeça durante turnê na China

Episódio acontece meses após cantora enfrentar problemas de saúde em 2025

23.03.26 14h57

FAMOSOS

Ex-ator da Globo é hospitalizado após ataque de ácaros na Indonésia: 'Me comeram vivo'

Lucas Malvacini apresentou coceira intensa, inflamação e urticária após o episódio

23.03.26 14h41

SERÁ QUE TÁ ROLANDO?

Após rumores de affair, Anitta chama atenção ao surgir agarradinha com Alice Carvalho

Aproximação entre as artistas já havia sido notada durante o carnaval deste ano

23.03.26 14h17

MAIS LIDAS EM CULTURA

SERÁ QUE TÁ ROLANDO?

Após rumores de affair, Anitta chama atenção ao surgir agarradinha com Alice Carvalho

Aproximação entre as artistas já havia sido notada durante o carnaval deste ano

23.03.26 14h17

REALITY SHOW

BBB 26: Jonas, Gabriela e Juliano estão no Paredão; veja como foi votação

Jornada conseguiu se salvar da berlinda pela prova Bate e Volta

23.03.26 8h03

FAMOSOS

Ex-ator da Globo é hospitalizado após ataque de ácaros na Indonésia: 'Me comeram vivo'

Lucas Malvacini apresentou coceira intensa, inflamação e urticária após o episódio

23.03.26 14h41

SESSÃO DA TARDE

Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, segunda-feira (23/03)?

O filme "Quando Encontrei Você" vai ao ar logo após a edição especial da novela 'Terra Nostra' na TV Globo

23.03.26 11h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda