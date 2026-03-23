Vídeo de inscrição de Chaiany viraliza e público a acusa de ser um 'personagem' no BBB 26

No último fim de semana, o vídeo de inscrição de Chaiany para o BBB 26 viralizou nas redes sociais e deixou os fãs curiosos e desconfiados quanto aos jeitos e posicionamentos da participante dentro da casa mais vigiada do Brasil. No vídeo, algumas pessoas dizem que a sister aparece bem diferente na vida real do que ela costuma ser no reality show, devido aos seus comportamentos e formas de falar com os brothers.

"Me coloquem nesse trem, cara. Eu já falei que não vou decepcionar vocês! Meu nome é Chaiany de Andrade, tenho 25 anos. Agora eu tô velha, mas continuo sem noção. Eu não vejo minha personalidade parecida com ninguém, pode até parecer um pouquinho, mas ninguém é igual a mim lá dentro. E eu não tô nem aí pra cancelamento, porque eu já sou cancelada na vida mesmo. Então pra mim, tô nem aí!", disse Chaiany no vídeo.

Além de ressaltar sua personalidade única, a sister também revelou que fala sempre o que vem à mente e ainda fez uma graça no vídeo. "Tipo, eu não me importo muito com o que as pessoas pensam de mim, eu falo as coisas muito na cara, muito o que eu penso. Isso me prejudica muito eu falar as coisas que penso, por que, né, véi? Quem é que faz isso? Em pleno século 22, 21", corrigiu aos risos depois de perceber o erro.

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Vítima ou personagem?

Devido ao modo de se apresentar diferente, algumas pessoas alegaram que Chaiany seria um "personagem" na disputa pelo dinheiro. "O pior, que vendo esse vídeo me lembrou da Chay lá do começo que falava mesmo as coisas na cara, era assim mais solta com uma fala legal pro alto. Estranhíssimo ela ter construído esse personagem lá dentro", escreveu um usuário do X sobre o estranhamento no vídeo de Chaiany.

Em outros comentários, as pessoas a acusaram de ser mentirosa e de ter personalidade diferente dentro da casa. "Pior que ela entrou com esse perfil corajoso e engraçado, daí no decorrer virou esse outro perfil de vítima", escreveu um usuário. "Hoje achei algo curioso: ela soltou a palavra “primordial” no lanche do Anjo… mas segue falando 'líde' em vez de líder", disse outro. "Ou ela foi falsa no vídeo ou dentro da casa, porque são bem diferentes", insinuou um terceiro.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editora web em Oliberal.com)