Tia Milena reencontra Marciele e fica hipnotizada com a beleza da cunhã-poranga: 'Olha o corpo dela'

Após uma longa temporada no BBB 26, a ex-sister Tia Milena reencontrou a cunhã poranga do Boi Garantido, Marciele Albuquerque, na noite da última quarta-feira (13), durante a premiação "Sim à Igualdade Racial", que ocorreu no Rio de Janeiro. A ocasião chamou a atenção dos fãs nas mídias sociais após eles notarem os olhos de Milena vidrados na beleza, elegância e vestimenta da influenciadora paraense para o evento.

Em um vídeo que circula pelas mídias sociais, Milena elogia a exuberância de Marciele enquanto fala com Breno, que está ao seu lado. "Olha o corpo dessa, gente, maravilhosa. Ó, tá trincado, olha isso", diz a ex-sister expressiva. Em seguida, Marciele brinca que está bonita porque "não está mais na xepa" e fica feliz ao saber que Milena e Breno aceitaram o seu convite para ir a Parintins, cidade onde a cunhã mora atualmente.

Nos comentários do vídeo, algumas pessoas ressaltaram a atitude de Milena ao elogiar a influenciadora Marciele Albuquerque. "Pior que, vendo ela de perto, a gente fica igual à Milena mesmo, surreal", escreveu uma mulher. "A Marcielle é surreal de linda pessoalmente… impactada fiquei… pensem", disse outra. "Milena sempre diz que as outras mulheres estão lindas, acho isso muito legal", observou uma terceira pessoa.

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Amizade de Milena e Marciele

Ao longo do BBB 26, Milena e Marciele criaram um forte vínculo de amizade que se estendeu para fora do reality show, principalmente após o episódio em que Milena cantou um trecho da toada "Guerreira das Lutas", em que substituiu a palavra “poranga-cunhã” por “poranga purã”. O erro da ex-sister divertiu a internet e motivou até a troca da palavra durante o lançamento de um álbum do Boi Caprichoso, no dia 18 de abril.

Em entrevista à revista Quem, a cunhã poranga revelou que o programa foi uma de suas maiores experiências, mas que agora voltou a se preparar para o festival. "Com certeza, a maior loucura da minha vida: viver o pós-BBB e me preparar para o festival. É extremamente intenso, mas estou tentando conciliar tudo para dar o meu melhor no festival. Pedi tanto para Deus abençoar meu pós e está sendo abençoado", disse Marciele.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)