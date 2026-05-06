Irmã gêmea de Milena do BBB 26 vai participar de reality nos Estados Unidos

Mile Moreira, irmã de Milena, do BBB 26, participará de um reality show para imigrantes nos Estados Unidos. Nas rede sociais, ela comemorou a seleção, descrevendo a oportunidade como uma chance de mudar de vida.

Feliz com a conquista, Mile agradeceu nos stories de seu Instagram: "Estou emocionada, essa é a oportunidade da minha vida, de proporcionar um futuro melhor para a Alice", disse. "Conto com o apoio de vocês para a gente ganhar essa".

Sobre o 'Immigrant Reality'

Nos Estados Unidos, os imigrantes selecionados participarão do Immigrant Reality entre os dias 17 e 21 de maio. Com 20 participantes na disputa, os integrantes estão na luta pelo prêmio de U$ 100 mil (em torno de R$ 492 mil).

Segundo informações do Instagram do reality, haverá provas de resistência física e emocional, negociação, raciocínio e mais. Diferentemente de outros casos, o programa não terá eliminação, funcionando a partir de um sistema de pontuação.

Em meio aos critérios de avaliação, há três principais: provas, jurados e votação pública. O reality terá uma imersão completa com "ambiente de alto padrão", segundo o programa. Mesmo que haja um confinamento, a utilização de celulares será liberada em certos momentos, com um ambiente "instagramavel".