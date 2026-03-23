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Famosos 'fedorentos': confira 12 celebridades que não tomam banho

Lista reúne celebridades internacionais que já revelaram evitar banhos frequentes e levanta debate sobre higiene e saúde

Hannah Franco
fonte

Veja os famosos que já admitiram hábitos de higiene curiosos. (Reprodução/Jimmy Fallon Night)

Se tem um hábito comum entre brasileiros é o de tomar banho diariamente. No entanto, esse costume não é regra em outros países, inclusive entre celebridades internacionais. Nos últimos anos, diversos famosos chamaram atenção ao admitir que não têm o hábito de tomar banho todos os dias.

As declarações viralizaram nas redes sociais e geraram debate sobre higiene, saúde e estilo de vida. A seguir, confira nomes conhecidos que já falaram abertamente sobre o assunto:

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Robert Pattinson

image  (Divulgação)

O ator conhecido pela saga “Crepúsculo” já declarou que não vê necessidade em lavar o cabelo com frequência. Em entrevista, afirmou que não entende o motivo de lavar os fios regularmente. Relatos de bastidores também apontaram que o ator não priorizava banhos durante gravações.

Julia Roberts

image (Reprodução/HBO)

A atriz foi citada por um ex-segurança como alguém que evita banhos frequentes. A justificativa estaria relacionada à preocupação ambiental. A própria artista já afirmou que não gosta de usar desodorante, o que reforçou a repercussão sobre seus hábitos de higiene.

Zac Efron

image (Divulgação/Baywatch)

Durante gravações de “High School Musical”, o ator foi apontado como alguém que não tinha o costume de tomar banho regularmente. Segundo relatos, ele praticava atividades físicas com frequência, mas podia passar dias sem se lavar.

Megan Fox

image (Divulgação)

A atriz já admitiu hábitos considerados incomuns. Entre eles, disse que não se preocupa em usar roupas sempre limpas. Ela também revelou que, em algumas situações, não dá descarga após usar o banheiro, o que gerou repercussão.

Brad Pitt

image (Divulgação)

O ator já comentou que, em determinados momentos, substitui o banho por higienização rápida. Segundo ele, a rotina intensa, incluindo cuidados com os filhos, influenciou a mudança de hábito.

Jake Gyllenhaal

image Jake Gyllenhaal em Homem-Aranha: Longe de Casa (2019). (Divulgação)

O ator declarou recentemente que considera o banho “menos necessário” em alguns casos. Ele também defendeu que a redução na frequência pode ser benéfica para a pele, por preservar os óleos naturais do corpo.

Johnny Depp

image Johnny Depp no filme A Janela Secreta (Divulgação)

Fontes próximas ao ator afirmam que ele não tem o hábito de tomar banho com frequência. De acordo com relatos, a higiene pessoal não seria uma prioridade em sua rotina.

Joe Keery

image Joe Keery como Steve Harrington em Stranger Things. (Reprodução/Netflix)

Conhecido pela série “Stranger Things”, o ator e cantor afirmou que não costuma lavar o cabelo regularmente. Ele também já recusou campanhas publicitárias relacionadas a produtos capilares.

Benny Blanco

image (Reprodução/Mix with the Masters)

O produtor musical afirmou que não toma banho todos os dias, apesar de se considerar uma pessoa limpa. Segundo ele, a prática pode prejudicar a regeneração natural da pele.

Kristen Bell

image Atriz Kristen Bell na série The Good Place. (Reprodução/Netflix)

A atriz confirmou que não toma banho todos os dias e que aplica o mesmo critério para os filhos. Segundo ela, o banho deixou de ser uma rotina rígida após a primeira infância das crianças.

Mila Kunis e Ashton Kutcher

image (Reprodução\ Redes sociais)

O casal de atores revelou em entrevista que não costuma tomar banho com frequência. Ashton Kutcher afirmou que limpa apenas áreas específicas do corpo no dia a dia. Mila Kunis contou que não teve acesso frequente à água quente na infância, o que influenciou seus hábitos.

Eles também disseram que não dão banho nos filhos diariamente, apenas quando a sujeira está visível.

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