Rastapé Izabelense 2024 apresenta Nattan e Matheus Fernandes entre as atrações

Prometendo muito agito ao público, a festa junina oficial de Santa Izabel do Pará, o "Rastapé Izabelense 2024", inicia na próxima quinta-feira (13) e se estende até o dia 16 deste mês, com a presença de Nattan e Matheus Fernandes, cantores em destaque no cenário do forró. Além dos cearenses, estão confirmados os shows dos artistas Thiago Costa e Mc Dourado, a aparelhagem Lendário Rubi e a banda Fruto Sensual, comandada por Valéria Paiva.

Esta será a primeira vez que o evento vai ser realizado no Estádio do Izabelense, na rua Cap. Noé de Carvalho. A mudança de local se deve à reforma da Praça do Ginásio, a sede oficial do arraial, que chega este ano à sua sexta edição.

Além dos shows, haverá apresentações de quadrilhas, misses, escolas municipais e DJ's. No total, serão mais de 30 escolas municipais e mais de 10 misses no primeiro dia do evento. No segundo dia, no Concurso Municipal de Quadrilhas, são esperadas cinco quadrilhas na competição.

A programação abre na quinta com as apresentações das escolas municipais, DJ Jair e shows de Thiago Costa e Matheus Fernandes. Na sexta-feira (14), haverá a noite do Concurso Municipal de Quadrilha, DJ Alessandro e shows da banda Fruto Sensual e do cantor Gabriel Trindade.

Já no sábado (15), o público recebe o DJ Betinho Izabelense e os shows de Adriel, Mc Dourado e Nattan, embalado pelo hit “Amor na praia”. No domingo (16), encerramento do arraial, se apresentam o Dj Renan Mix e a aparelhagem Lendário Rubi.

Segundo a prefeitura, o evento já faz parte de tradição cultural da cidade e movimenta a economia da cidade, fortalecendo cada vez mais as festas juninas na região. Com o "Rastapé Izabelense", o estádio do município volta a receber um evento cultural após sediar a festa de aniversário de 90 anos de emancipação de Santa Izabel, em janeiro deste ano, onde a cantora Joelma cantou para milhares de pessoas presentes.

"A organização espera um público inédito, pois há uma grande expectativa, principalmente em torno dos shows de Nattan e Matheus Fernandes. O público pode esperar muita animação e atrativos, como a praça de alimentação, o parque de diversões, barracas de bebidas, muita quadrilha e shows no palco central", informa.

Serviço

Rastapé Izabelense 2024

Data: 13 a 16 de junho

Hora: a partir das 18h

Local: Estádio do Izabelense

Endereço: R. Cap. Noé de Carvalho - Juazeiro, Santa Izabel do Pará

Programações por dia:

13/06: DJ Jair, Apresentação das escolas, Thiago Costa e Matheus Fernandes

14/06: Concurso Municipal de Quadrilhas, DJ Alessandro Izabelense, Gabriel Trindade e Fruto Sensual

15/06: DJ Betinho Izabelense, Mc Dourado, Nattan e Adriel

16/06: DJ Renan Mix e Lendário Rubi

(*Estagiária sob supervisão do Coordenador do Núcleo de Cultura de Oliberal.com, Abílio Dantas)