Alunos de Icoaraci conquistam a web em apresentação de 'Gererê'; confira

Alunos da escola "Passo a Passo", localizada em Icoaraci, conquistaram os internautas com a apresentação de dança na festa junina da instituição. No evento que aconteceu no último domingo (9), os pequenos estudantes surpreenderam com a performance que ganhou um toque paraense ao som de "Gererê", clássico de Tonny Brasil e sucesso na voz do cantor Nelsinho Rodrigues.

Bastante empolgados, os alunos subiram ao palco com suas roupas de quadrilha na coreografia que teve até direito aos "caqueados" do brega paraense. Na apresentação, o grupo também aproveitou para fazer referência a um dos trechos da música "Gererê" durante a execução dos passos.

"A primeira vez que vejo fazerem um 'passinho' pra lá e 2 'passinhos' pra cá, exatamente como diz na música", escreveu uma internauta.

Além da dança, a programação do arraial contou com quadrilha, concurso de miss, comida típica e a presença da banda Fruto Sensual, comandada pela cantora Valéria Paiva.

