A cantora Anitta usou as redes sociais para compartilhar registros da comemoração de seus 33 anos, realizada no último sábado (21), em São Paulo. Entre os cliques divulgados, um em especial chamou atenção dos fãs: a artista aparece em clima de proximidade com a atriz Alice Carvalho.

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Na imagem, as duas surgem abraçadas, em um momento de carinho, entre as fotos compartilhadas . A repercussão ampliou os rumores de que Anitta e Alice estariam vivendo um possível affair, especulação que circula desde o período do carnaval deste ano.

Após rumores de affair, Anitta chama atenção ao surgir agarradinha com Alice Carvalho (Instagram/ anitta)

Durante a folia, as duas já haviam sido fotografadas juntas na Marquês de Sapucaí, no Carnaval do Rio de Janeiro, conversando ao pé do ouvido em uma área reservada de camarote.

A aproximação entre as artistas, no entanto, não é recente. Em 2025, Anitta e Alice dividiram o trio elétrico da BaianaSystem, na abertura do carnaval de Salvador. Na ocasião, a atriz chegou a compartilhar imagens ao lado da cantora em suas redes sociais.

Alice Carvalho ganhou projeção nacional ao interpretar Joaninha no remake da novela Renascer. A atriz, que é bissexual, já teve relacionamentos públicos anteriores, incluindo com a diretora de arte Chica Caldas e com a atriz Chandelly Braz.