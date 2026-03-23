Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right Celebridades chevron right

Após rumores de affair, Anitta chama atenção ao surgir agarradinha com Alice Carvalho

Aproximação entre as artistas já havia sido notada durante o carnaval deste ano

O Liberal
fonte

Anitta e Alice Carvalho surgem juntas em clima de romance (Instagram/ anitta)

A cantora Anitta usou as redes sociais para compartilhar registros da comemoração de seus 33 anos, realizada no último sábado (21), em São Paulo. Entre os cliques divulgados, um em especial chamou atenção dos fãs: a artista aparece em clima de proximidade com a atriz Alice Carvalho.

VEJA MAIS

image Anitta revela que passou da fase de desejar filhos e brinca que quer apenas a festa de casamento
A cantora e o empresário Ian Bortolanza namoraram por aproximadamente um ano, ela está solteira há três meses

image Anitta confirma que está solteira, mas deixa portas abertas para ex: 'Vai que a gente conversa'
Cantora apresentou desfile neste sábado em circuito de megabloco no Centro do Rio de Janeiro

image Figurinos usados por Anitta nos Ensaios serão vendidos por R$ 250 a partir desta sexta (6)
Ação inédita vai colocar à venda 26 looks usados pela cantora nas edições de 2024 e 2025 do projeto carnavalesco; veja como comprar

Na imagem, as duas surgem abraçadas, em um momento de carinho, entre as fotos compartilhadas . A repercussão ampliou os rumores de que Anitta e Alice estariam vivendo um possível affair, especulação que circula desde o período do carnaval deste ano.

Após rumores de affair, Anitta chama atenção ao surgir agarradinha com Alice Carvalho

Durante a folia, as duas já haviam sido fotografadas juntas na Marquês de Sapucaí, no Carnaval do Rio de Janeiro, conversando ao pé do ouvido em uma área reservada de camarote. 

A aproximação entre as artistas, no entanto, não é recente. Em 2025, Anitta e Alice dividiram o trio elétrico da BaianaSystem, na abertura do carnaval de Salvador. Na ocasião, a atriz chegou a compartilhar imagens ao lado da cantora em suas redes sociais.

Alice Carvalho ganhou projeção nacional ao interpretar Joaninha no remake da novela Renascer. A atriz, que é bissexual, já teve relacionamentos públicos anteriores, incluindo com a diretora de arte Chica Caldas e com a atriz Chandelly Braz.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

anitta affair com Alice Carvalho

cultura

celebridades

Anitta

Alice de Carvalho

affair
Celebridades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

FAMOSOS

Jessie J vai ao hospital após bater a cabeça durante turnê na China

Episódio acontece meses após cantora enfrentar problemas de saúde em 2025

23.03.26 14h57

FAMOSOS

Ex-ator da Globo é hospitalizado após ataque de ácaros na Indonésia: 'Me comeram vivo'

Lucas Malvacini apresentou coceira intensa, inflamação e urticária após o episódio

23.03.26 14h41

SERÁ QUE TÁ ROLANDO?

Após rumores de affair, Anitta chama atenção ao surgir agarradinha com Alice Carvalho

Aproximação entre as artistas já havia sido notada durante o carnaval deste ano

23.03.26 14h17

ARTE

Coletivo de Artes Evoé lança projeto de teatro itinerante com apresentações gratuitas no sul do Pará

Com foco no desenvolvimento social através da arte o grupo inicia circulação por cidades paraenses com elenco jovem e talentoso

23.03.26 12h09

MAIS LIDAS EM CULTURA

REALITY SHOW

BBB 26: Jonas, Gabriela e Juliano estão no Paredão; veja como foi votação

Jornada conseguiu se salvar da berlinda pela prova Bate e Volta

23.03.26 8h03

SERÁ QUE TÁ ROLANDO?

Após rumores de affair, Anitta chama atenção ao surgir agarradinha com Alice Carvalho

Aproximação entre as artistas já havia sido notada durante o carnaval deste ano

23.03.26 14h17

HEREDITÁRIO

Atriz e humorista Luisa Perissé transforma rótulo de nepobaby em fenômeno de audiência no Nepograma

A artista que viralizou com o hit Trap do Trepa Trepa agora mergulha nos bastidores das famílias de celebridades em entrevistas leves e bem-humoradas

23.03.26 8h00

DORES

Com ajuda de Nando Reis, Giulia Costa fala sobre alcoolismo do pai Marcos Paulo em podcast

Diálogo aberto e sem tabus marca a trajetória de Flávia Alessandra e Giulia Costa no comando do projeto

23.03.26 8h55

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda