Após show de Luan Santana, fãs relatam queimaduras causadas por pulseiras

Fãs que estiveram no show de Luan Santana em Belo Horizonte (MG), no último sábado (21), relataram queimaduras e irritações na pele após o uso das pulseiras de LED distribuídas pelo evento, realizado na Arena MRV.

Os relatos começaram a circular nas redes sociais e ganharam grande repercussão durante o fim de semana, com vídeos mostrando marcas visíveis nos braços e denúncias de dor intensa.

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Em publicações no TikTok, vários usuários exibiram lesões avermelhadas nas áreas onde as pulseiras foram utilizadas. Em um dos vídeos mais compartilhados, uma fã conta que percebeu o problema ainda durante o show. "Começou a arder muito, depois vi que estava queimando", relatou.

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Além disso, surgiram relatos de que o acessório teria apresentado defeito. Alguns fãs afirmam ter notado a presença de um líquido oleoso e com cheiro metálico no interior da pulseira, que teria vazado e entrado em contato com a pele. De acordo com os vídeos, a irritação na pele teria piorado algumas horas após o término da apresentação.

Assessoria do cantor se pronunciou

A assessoria do cantor Luan Santana divulgou uma nota oficial após fãs relatarem irritações e possíveis queimaduras provocadas por pulseiras de LED distribuídas durante apresentação em Belo Horizonte.

No comunicado, a equipe afirmou ter recebido os relatos com “preocupação e estranheza”, destacando que algumas pessoas apontaram coceiras e vermelhidão após o uso do acessório durante o show da turnê Registro Histórico, realizado no último sábado (21), na Arena MRV.

Confira a nota

"Ressaltamos que o acessório tem sido usado há quase dois anos sem apresentar nenhum tipo de defeito ou provocar alergias. E mais: distribuímos em grande quantidade. As pulseiras foram utilizadas em quatro shows em Lisboa, em Portugal, com volume de 20 mil braceletes por dia. No DVD, em Curitiba, foram 70 mil.

Nos dois shows apresentados no Allianz Parque, em São Paulo, dias 13 e 14/3 deste ano (ou seja, uma semana antes de BH), foram quase 50 mil pulseiras/dia. Isso sem computar o ‘The End’ com mais de 40 mil.

Estamos apurando os casos relatados e solicitamos a compreensão de todos para que não criem especulações em cima de um acontecimento tão grandioso. As pulseiras são utilizadas para efeitos visuais durante a apresentação. E contribuíram para iluminar o encontro especial em Belo Horizonte."

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)