Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Após show de Luan Santana, fãs relatam queimaduras causadas por pulseiras

Nas redes sociais, vários usuários exibiram lesões avermelhadas nas áreas onde as pulseiras foram utilizadas

Gabrielle Borges
fonte

Alguns fãs afirmam ter notado a presença de um líquido oleoso e com cheiro metálico no interior da pulseira (Reprodução)

Fãs que estiveram no show de Luan Santana em Belo Horizonte (MG), no último sábado (21), relataram queimaduras e irritações na pele após o uso das pulseiras de LED distribuídas pelo evento, realizado na Arena MRV.

Os relatos começaram a circular nas redes sociais e ganharam grande repercussão durante o fim de semana, com vídeos mostrando marcas visíveis nos braços e denúncias de dor intensa.

VEJA MAIS

image Luan Santana e Jade Magalhães se casam no civil e comemoram em casa
Os padrinhos escolhidos pelo casal foram Bruna Santana, irmã do sertanejo, e Pedro, irmão da influenciadora


image Luan Santana é internado às pressas por suspeita de apendicite, afirma portal
De acordo com o portal Leo Dias, o cantor foi submetido a exames em um hospital em Barueri, na região metropolitana de São Paulo.


image VÍDEO: Luan Santana se depara com sucuri no Pantanal
O registro do encontro com o réptil foi compartilhado por Luan Santana em uma rede social na tarde de quinta-feira (31)

Em publicações no TikTok, vários usuários exibiram lesões avermelhadas nas áreas onde as pulseiras foram utilizadas. Em um dos vídeos mais compartilhados, uma fã conta que percebeu o problema ainda durante o show. "Começou a arder muito, depois vi que estava queimando", relatou.

[tiktok=7619924945279126800]

Além disso, surgiram relatos de que o acessório teria apresentado defeito. Alguns fãs afirmam ter notado a presença de um líquido oleoso e com cheiro metálico no interior da pulseira, que teria vazado e entrado em contato com a pele. De acordo com os vídeos, a irritação na pele teria piorado algumas horas após o término da apresentação.

Assessoria do cantor se pronunciou

A assessoria do cantor Luan Santana divulgou uma nota oficial após fãs relatarem irritações e possíveis queimaduras provocadas por pulseiras de LED distribuídas durante apresentação em Belo Horizonte.

No comunicado, a equipe afirmou ter recebido os relatos com “preocupação e estranheza”, destacando que algumas pessoas apontaram coceiras e vermelhidão após o uso do acessório durante o show da turnê Registro Histórico, realizado no último sábado (21), na Arena MRV.

Confira a nota

"Ressaltamos que o acessório tem sido usado há quase dois anos sem apresentar nenhum tipo de defeito ou provocar alergias. E mais: distribuímos em grande quantidade. As pulseiras foram utilizadas em quatro shows em Lisboa, em Portugal, com volume de 20 mil braceletes por dia. No DVD, em Curitiba, foram 70 mil.

Nos dois shows apresentados no Allianz Parque, em São Paulo, dias 13 e 14/3 deste ano (ou seja, uma semana antes de BH), foram quase 50 mil pulseiras/dia. Isso sem computar o ‘The End’ com mais de 40 mil.

Estamos apurando os casos relatados e solicitamos a compreensão de todos para que não criem especulações em cima de um acontecimento tão grandioso. As pulseiras são utilizadas para efeitos visuais durante a apresentação. E contribuíram para iluminar o encontro especial em Belo Horizonte."

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Variedades

Cultura

Luan Santana

show luan santana
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda