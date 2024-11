VÍDEO: Luan Santana se depara com sucuri no Pantanal

Durante sua viagem pelo Pantanal, no Mato Grosso do Sul, o cantor Luan Santana foi surpreendido com a aparição de uma cobra sucuri. O registro do encontro com o réptil foi compartilhado pelo artista em uma rede social na tarde da última quinta-feira (31).

No vídeo, publicado nos stories, Luan aparece se aproximando do animal, enquanto uma música de tensão é usada como trilha sonora.

Confira:

Atualmente, o cantor está aguardando a chegada de seu primeiro filho com a noiva Jade Magalhães. O casal compartilhou a notícia da gravidez em julho deste ano. Em setembro, eles revelaram que estão à espera de uma menina.

