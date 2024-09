Vídeo: mulher é socorrida após ficar duas horas enrolada por cobra gigante; veja

Arom Arunroj, uma mulher de 64 anos, foi resgatada após passar mais de duas horas estrangulada por uma píton gigante que pesava mais de 20 quilos em sua casa, na Tailândia. Arom estava em sua residência, localizada em Samut Prakan, na província ao sul de Bangkok, quando foi surpreendida pela cobra. A serpente a mordeu na coxa e a derrubou no chão antes de tentar sufocá-la.

Durante o ataque, Arom tentou se libertar agarrando a cabeça da cobra, mas a píton não a soltou e continuou a apertá-la. Por volta das 20h30, enquanto lavava pratos, ela sentiu uma dor inesperada na perna e, ao olhar para baixo, viu que havia sido mordida por uma cobra. "Eu olhei para ela e era uma cobra", disse Arom.

VEJA MAIS

O sargento da polícia Anusorn Wongmali compareceu ao local e teve que arrombar a porta após ouvir uma voz fraca vinda de dentro da casa. "Ela provavelmente já estava sendo estrangulada há algum tempo, porque sua pele estava pálida", afirmou. "Era uma píton, uma grande. Vi uma marca de mordida na perna dela, mas sabia que também poderia haver outras", completou.

De acordo com o sargento, a cobra tinha mais de quatro metros de comprimento e pesava cerca de 20 quilos. Em imagens registradas pelos serviços de emergência, Arom é vista no chão com a cobra enrolada na cintura.

A fundação de resgate de animais chamada 'She Poh Tek Tung' foi acionada pela polícia e conseguiu conter a cobra colocando-a sob proteção. Arom foi imediatamente levada ao hospital, onde recebeu tratamento e atualmente está fora de perigo.

Ataques de animais peçonhentos são comuns na Tailândia. De acordo com um levantamento feito pelo governo inglês junto ao gabinete nacional de segurança sanitária do país, em 2023, cerca de 12 mil pessoas foram tratadas por picadas de cobras e outros animais. Desse total, pelo menos 26 morreram em decorrência das picadas.