Influenciador que dizia que 'antiofídicos são para maricas' é mordido por cobra venenosa

O influenciador americano Jeffrey Leibowitz é conhecido por minimizar o perigo de répteis venenosos e afirmar que soros antiofídicos "são para maricas". Recentemente, ele foi hospitalizado após ser mordido pela cobra mais venenosa do mundo em sua casa na Carolina do Sul (EUA).

O incidente ocorreu no dia 5 de setembro, quando ele interagia com uma cobra-taipan-do-interior, tentando demonstrar suas habilidades com répteis. Horas antes do ataque, Jeffrey postou em seu Instagram um vídeo manuseando o mesmo réptil venenoso sem proteção.

"Ela está se movendo para cima, vê? Ela quer fazer isso. Porém, de qualquer forma, você está no controle total. Não há necessidade de ter tanto medo dela. Basta conhecer as limitações delas", diz o influenciador, no vídeo publicado.

Em outro vídeo, publicado dias antes, Leibowitz ironizava os perigos de manter cobras venenosas, afirmando que antídotos "são para maricas". Após a picada, Leibowitz recebeu o antídoto, mas seu estado de saúde é grave, e ele pode ter sofrido sequelas permanentes.

A família informou que ele precisou de ventilação mecânica e está recebendo diálise, indicando possíveis danos permanentes a órgãos. A polícia também confiscou 14 cobras de sua residência devido a preocupações sobre as condições em que eram mantidas, incluindo espécies extremamente perigosas como mambas-verdes e cascavéis. A residência estava em condições precárias, com fezes e carne decomposta espalhadas, segundo informou a imprensa local.

A polícia local afirmou que todas as 14 cobras foram sacrificadas por falta de locais adequados para abrigá-las. Nenhum zoológico ou santuário aceitou os répteis devido aos riscos que representavam.

Há dois dias, o influenciador postou um novo vídeo em seu perfil no Instagram. Deitado na cama do hospital, falando com dificuldade, ele diz que foi mordido pela cobra mais venenosa do mundo, mas que há um detalhe que ninguém sabe: "Flagrei aquela p* em vídeo”.

*(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)