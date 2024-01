Turista acha 'cobra fofa' e beija animal sem saber de veneno superpotente

Uma turista australiana escapou por pouco de um encontro potencialmente fatal com uma cobra venenosa enquanto estava de férias na Nova Caledônia, Ilha do sul do Oceano Pacífico. Suzanne Parrish, sem saber do perigo, segurou e beijou a cobra que encontrou em uma praia, achando-a "fofa". No entanto, mais tarde, descobriu que era uma krait marinha, uma cobra d'água cujo veneno é suficiente para matar até 10 adultos com uma única picada.

A experiência, ocorrida em 2017, levou Suzanne a compartilhar as imagens, recentemente como um alerta para outros turistas evitarem interações indevidas com animais selvagens.

O que é uma krait marinha?

A krait marinha é conhecida por ter um veneno 10 vezes mais tóxico do que o de uma cascavel. A enfermeira veterinária Belinda Donovan, especialista em vida selvagem, descreveu a situação como "chocante" e destacou a sorte de Suzanne por estar viva. A experiência serve como um lembrete para respeitar a vida selvagem e evitar o contato com animais desconhecidos.