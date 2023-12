Fenômeno estranho visto nas água do Rio Anapu resgata lenda antiga

Uma agitação incomum nas águas do Rio Anapu, no sudoeste do Pará, chamou a atenção dos habitantes da região na última quarta-feira (27). Moradores do local registraram o fenômeno, mas, não souberam esclarecer do que se trata. Alguns especularam que poderia ser a "Cobra Grande", uma figura lendária do imaginário paraense.

Na versão mais popular no estado, a lenda narra que uma cobra gigantesca repousa adormecida sob Belém, estendendo-se entre bairros da Cidade Velha e Nazaré. Segundo essa narrativa, a cabeça da serpente repousaria na Catedral da Sé, enquanto o final de seu corpo estaria localizado na Basílica Santuário. Há uma crença de que, se a cobra despertar, toda a capital paraense seria tragada para as profundezas do rio.