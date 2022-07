Sucuri é filmada vomitando um jacaré em uma praça pública; vídeo

Uma sucuri foi flagrada enquanto vomitava um jacaré, em plena luz do dia, em uma praça pública de Manaus. Moradores que passavam pelo local se surpreenderam com a situação e registraram todo o processo de regurgitação do réptil.

VEJA MAIS

Segundo os moradores, a cobra provavelmente teria “almoçado” o jacaré e não conseguiu realizar o processo de digestão por conta do tamanho da "refeição". No registro, é possível ver que algumas pessoas puxam a sucuri pelo rabo e ela está com o estômago cheio.

Logo depois, a cobra começa a vomitar um animal e todos notam se tratar de um rabo de jacaré saindo da boca da serpente. Confira as imagens:

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Ana Carolina Matos)