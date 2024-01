PRF interdita rodovia para que uma cobra consiga atravessar sem ser atropelada

A Polícia Rodoviária Federal precisou interditar uma rodovia por alguns minutos para uma jiboia poder atravessar sem risco de ser atropelada, na BR-060, próximo à Unidade Operacional do Recanto das Emas, no Distrito Federal. Ao perceberem a intenção da cobra, os agentes pararam o fluxo dos carros de imediato.

No vídeo, que viralizou nas redes sociais, a cobra aparece atravessando a rodovia tranquilamente, enquanto os demais carros aguardam o réptil a chegar ao seu destino, uma área de mata localizada do outro lado da pista.

“Ao se deparar com uma serpente, não mate, não maltrate e nem tente capturá-la. Afaste-se imediatamente e entre em contato com as autoridades competentes, como por exemplo, o Corpo de Bombeiros (193) e se for na rodovia federal com a PRF (191)”, acrescentou a corporação em nota.

