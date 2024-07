VÍDEO: Mulher encontra serpente venenosa no banheiro de casa

Na última sexta-feira (28/6), uma mulher se deparou com uma serpente no banheiro de sua casa quando abriu o vaso sanitário. O animal era da espécie cobra-real, uma das cobras mais venenosas do planeta.

Essas serpentes vivem principalmente nas florestas tropicais e planícies da Índia e seu veneno é capaz de derrubar um elefante. Quando confrontadas, as cobras-reais podem levantar até um terço de seu corpo do solo e avançar para atacar.

O caso aconteceu em um distrito de Rajasthan, na Índia. Quem capturou o animal foi o resgatador profissional de cobras, Mukesh Mali, que publicou um vídeo do ocorrido em suas redes sociais. Nas imagens, é possível ver o momento da captura do cobra, onde Mukesh usa um gancho para levantar o animal enquanto se mantém à distância. Veja o vídeo:

O resgatador disse que já realizou o resgate de mais de 7 mil cobras. Segundo ele, o clima quente e chuvoso atual na Índia aumenta a probabilidade de avistamentos destes animais.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)