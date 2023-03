Influenciador filma cobra venenosa mais comprida do mundo e imagens impressionam; vídeo

O influenciador digital e agente florestal indiano Susanta Nanda viralizou nas redes sociais após publicar o vídeo de uma cobra-real - a serpente venenosa mais comprimida do mundo - se levantando no topo de uma encosta. As imagens impressionam porque o animal, que pode medir até 5,5 metros e tem veneno suficiente para matar um elefante, chega a uma altura considerável.

“Ela pode literalmente se levantar e olhar nos olhos de uma pessoa adulta”, disse o agente florestal, que ainda explicou que a serpente, quando confrontada, pode levantar até um terço do corpo no chão.

O influencer ainda informou que esta espécie de cobra evita áreas onde humanos são encontrados. Entretanto, quando faminta ou sob ameaça, pode se tornar agressiva.