Motorista encontra cobra em capô do carro após ouvir barulho estranho

Um motorista teve uma surpresa ao conferir um barulho estranho que saía de dentro do capô do carro dele. O homem encontrou uma cobra no motor do veículo. O caso aconteceu na quarta-feira (22), no Residencial Colina Park, no norte goiano.

O Corpo de Bombeiros contou que o homem ligou para a corporação, que chegou ao local em, aproximadamente, cinco minutos. O animal foi retirado com a ajuda de um “pinção”. Veja o vídeo:

SUSTO - Bombeiros resgatam cobra em motor de carro em Niquelândia https://t.co/zxykACxiHW pic.twitter.com/bteFJnkBLQ — Jornal A Redação (@aredacao) February 23, 2023

Em seguida, o animal silvestre foi devolvido ao habitat natural. O réptil encontrado no carro é uma jiboia.

O que fazer ao se deparar com uma cobra?

Os bombeiros alertam que, ao se deparar com uma cobra em uma área urbana, a pessoa precisa ter calma e não deve tentar realizar a captura sem ajuda de órgãos responsáveis. O ideal é sempre acionar o Corpo de Bombeiros ou uma equipe treinada para realizar o resgate.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)